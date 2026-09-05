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05. septembra 2026
Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby
Tagy: Útok medveďa
K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese. Dve ženy vo veku 67 a 73 rokov zahynuli po útoku medveďa v ruskom Krasnojarskom kraji. Obe sa vybrali do lesa zbierať huby a domov sa už ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese.
Dve ženy vo veku 67 a 73 rokov zahynuli po útoku medveďa v ruskom Krasnojarskom kraji. Obe sa vybrali do lesa zbierať huby a domov sa už nevrátili. Ich telá našli niekoľko kilometrov od obce, informuje ukrajinský portál Glavcom s odvolaním sa na denník The Sun a ruské médiá.
K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese. Obe miestne obyvateľky odišli do lesa 31. augusta v rozdielnom čase. Keď sa nevrátili, ich príbuzní kontaktovali políciu.
Dobrovoľníci našli telá žien 2. septembra približne tri až štyri kilometre od obce. Mali zranenia charakteristické pre útok medveďa.
Šelma pravdepodobne najskôr napadla 67-ročnú Zoju a jej telo zahrabala. O niekoľko hodín neskôr prišla na rovnaké miesto 73-ročná Galina Teterinová. Miestni obyvatelia predpokladajú, že mohla zbadať telo alebo veci prvej obete a následne na ňu zaútočil ten istý medveď. Telá oboch žien ležali približne päť metrov od seba.
Prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach Krasnojarska sú podľa materiálu čoraz častejšie a úrady preto zaviedli režim zvýšenej pohotovosti. V rovnaký deň zastrelili agresívneho mladého medveďa v blízkosti školy. Študentom Sibírskej federálnej univerzity po hláseniach o výskyte šelmy nariadili zostať na internátoch.
Odborníci spájajú častejší pohyb medveďov pri obývaných oblastiach s nedostatkom prirodzenej potravy vrátane lesných plodov a píniových orieškov. K ich nedostatku mohli prispieť sucho a lesné požiare.
Podobná tragédia sa v Rusku odohrala aj koncom augusta. V Altajskej republike medveď hnedý smrteľne napadol 29-ročnú turistku Snežanu Koroľovovú. V noci roztrhol stan, vytiahol ženu von a odvliekol ju smerom k rieke. Stalo sa to deň po tom, ako ju partner požiadal o ruku.
Zdroj: SITA.sk - Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve ženy vo veku 67 a 73 rokov zahynuli po útoku medveďa v ruskom Krasnojarskom kraji. Obe sa vybrali do lesa zbierať huby a domov sa už nevrátili. Ich telá našli niekoľko kilometrov od obce, informuje ukrajinský portál Glavcom s odvolaním sa na denník The Sun a ruské médiá.
K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese. Obe miestne obyvateľky odišli do lesa 31. augusta v rozdielnom čase. Keď sa nevrátili, ich príbuzní kontaktovali políciu.
Dobrovoľníci našli telá žien 2. septembra približne tri až štyri kilometre od obce. Mali zranenia charakteristické pre útok medveďa.
Šelma pravdepodobne najskôr napadla 67-ročnú Zoju a jej telo zahrabala. O niekoľko hodín neskôr prišla na rovnaké miesto 73-ročná Galina Teterinová. Miestni obyvatelia predpokladajú, že mohla zbadať telo alebo veci prvej obete a následne na ňu zaútočil ten istý medveď. Telá oboch žien ležali približne päť metrov od seba.
Prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach Krasnojarska sú podľa materiálu čoraz častejšie a úrady preto zaviedli režim zvýšenej pohotovosti. V rovnaký deň zastrelili agresívneho mladého medveďa v blízkosti školy. Študentom Sibírskej federálnej univerzity po hláseniach o výskyte šelmy nariadili zostať na internátoch.
Odborníci spájajú častejší pohyb medveďov pri obývaných oblastiach s nedostatkom prirodzenej potravy vrátane lesných plodov a píniových orieškov. K ich nedostatku mohli prispieť sucho a lesné požiare.
Podobná tragédia sa v Rusku odohrala aj koncom augusta. V Altajskej republike medveď hnedý smrteľne napadol 29-ročnú turistku Snežanu Koroľovovú. V noci roztrhol stan, vytiahol ženu von a odvliekol ju smerom k rieke. Stalo sa to deň po tom, ako ju partner požiadal o ruku.
Zdroj: SITA.sk - Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Útok medveďa
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