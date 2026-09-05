Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 5.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. septembra 2026

Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby


Tagy: Útok medveďa

K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese. Dve ženy vo veku 67 a 73 rokov zahynuli po útoku medveďa v ruskom Krasnojarskom kraji. Obe sa vybrali do lesa zbierať huby a domov sa už ...



Zdieľať
gettyimages 2216775385 170667a 5.9.2026 (SITA.sk) - K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese.


Dve ženy vo veku 67 a 73 rokov zahynuli po útoku medveďa v ruskom Krasnojarskom kraji. Obe sa vybrali do lesa zbierať huby a domov sa už nevrátili. Ich telá našli niekoľko kilometrov od obce, informuje ukrajinský portál Glavcom s odvolaním sa na denník The Sun a ruské médiá.

K tragédii došlo neďaleko obce Podťosovo v Jenisejskom okrese. Obe miestne obyvateľky odišli do lesa 31. augusta v rozdielnom čase. Keď sa nevrátili, ich príbuzní kontaktovali políciu.

Dobrovoľníci našli telá žien 2. septembra približne tri až štyri kilometre od obce. Mali zranenia charakteristické pre útok medveďa.

Šelma pravdepodobne najskôr napadla 67-ročnú Zoju a jej telo zahrabala. O niekoľko hodín neskôr prišla na rovnaké miesto 73-ročná Galina Teterinová. Miestni obyvatelia predpokladajú, že mohla zbadať telo alebo veci prvej obete a následne na ňu zaútočil ten istý medveď. Telá oboch žien ležali približne päť metrov od seba.

Prípady výskytu medveďov v obývaných oblastiach Krasnojarska sú podľa materiálu čoraz častejšie a úrady preto zaviedli režim zvýšenej pohotovosti. V rovnaký deň zastrelili agresívneho mladého medveďa v blízkosti školy. Študentom Sibírskej federálnej univerzity po hláseniach o výskyte šelmy nariadili zostať na internátoch.

Odborníci spájajú častejší pohyb medveďov pri obývaných oblastiach s nedostatkom prirodzenej potravy vrátane lesných plodov a píniových orieškov. K ich nedostatku mohli prispieť sucho a lesné požiare.

Podobná tragédia sa v Rusku odohrala aj koncom augusta. V Altajskej republike medveď hnedý smrteľne napadol 29-ročnú turistku Snežanu Koroľovovú. V noci roztrhol stan, vytiahol ženu von a odvliekol ju smerom k rieke. Stalo sa to deň po tom, ako ju partner požiadal o ruku.


Zdroj: SITA.sk - Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Útok medveďa
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
„Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 