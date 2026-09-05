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 24hod.sk    Zo zahraničia

05. septembra 2026

„Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku


Tagy: medzinárodná zmluva Regulácia Rokovania Zbrane

Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy (LAWS), ktoré ...



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gettyimages 1185866121 676x450 5.9.2026 (SITA.sk) - Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu.


Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy (LAWS), ktoré ich kritici nazývajú “vraždiace roboty“. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu.

Text, na ktorom sa dohodli 128 krajín, zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Krajiny už vyvíjajú a používajú zbrane schopné vyberať ciele a použiť proti nim silu bez ľudského zásahu.

Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) však vo vyhlásení upozornil, že „nekontrolovaný vývoj a používanie autonómnych zbraňových systémov predstavuje vážne právne, etické a humanitárne výzvy“.

ICRC a niekoľko kampaní vyzývajú na medzinárodné právne záväzné pravidlá na obmedzenie a reguláciu ich používania. Nicole van Rooijen, výkonná riaditeľka aliancie Stop Killer Robots, obvinila Spojené štáty, Rusko a ich spojencov z pokusov oslabiť dohodnutý text. Genevská nezisková organizácia Lex International, ktorá financuje prácu na kľúčových politických otázkach, tiež kritizovala postoj niektorých krajín.

„Spojené štáty, Rusko, India a Izrael patria medzi hlavných odporcov rokovaní,“ uviedla. „Vlády Brazílie, Írska a Nórska vedú snahy o začatie rokovaní v novembri,“ dodala.

Členské štáty OSN rozhodnú na novembrovom zasadnutí Konvencie o určitých konvenčných zbraniach, či sa posunú k medzinárodnej zmluve na reguláciu takýchto zbraní.


Zdroj: SITA.sk - „Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: medzinárodná zmluva Regulácia Rokovania Zbrane
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