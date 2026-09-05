|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 5.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2026
„Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku
Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy (LAWS), ktoré ...
Zdieľať
5.9.2026 (SITA.sk) - Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu.
Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy (LAWS), ktoré ich kritici nazývajú “vraždiace roboty“. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu.
Text, na ktorom sa dohodli 128 krajín, zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Krajiny už vyvíjajú a používajú zbrane schopné vyberať ciele a použiť proti nim silu bez ľudského zásahu.
Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) však vo vyhlásení upozornil, že „nekontrolovaný vývoj a používanie autonómnych zbraňových systémov predstavuje vážne právne, etické a humanitárne výzvy“.
ICRC a niekoľko kampaní vyzývajú na medzinárodné právne záväzné pravidlá na obmedzenie a reguláciu ich používania. Nicole van Rooijen, výkonná riaditeľka aliancie Stop Killer Robots, obvinila Spojené štáty, Rusko a ich spojencov z pokusov oslabiť dohodnutý text. Genevská nezisková organizácia Lex International, ktorá financuje prácu na kľúčových politických otázkach, tiež kritizovala postoj niektorých krajín.
„Spojené štáty, Rusko, India a Izrael patria medzi hlavných odporcov rokovaní,“ uviedla. „Vlády Brazílie, Írska a Nórska vedú snahy o začatie rokovaní v novembri,“ dodala.
Členské štáty OSN rozhodnú na novembrovom zasadnutí Konvencie o určitých konvenčných zbraniach, či sa posunú k medzinárodnej zmluve na reguláciu takýchto zbraní.
Zdroj: SITA.sk - „Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy (LAWS), ktoré ich kritici nazývajú “vraždiace roboty“. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu.
Text, na ktorom sa dohodli 128 krajín, zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Krajiny už vyvíjajú a používajú zbrane schopné vyberať ciele a použiť proti nim silu bez ľudského zásahu.
Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) však vo vyhlásení upozornil, že „nekontrolovaný vývoj a používanie autonómnych zbraňových systémov predstavuje vážne právne, etické a humanitárne výzvy“.
ICRC a niekoľko kampaní vyzývajú na medzinárodné právne záväzné pravidlá na obmedzenie a reguláciu ich používania. Nicole van Rooijen, výkonná riaditeľka aliancie Stop Killer Robots, obvinila Spojené štáty, Rusko a ich spojencov z pokusov oslabiť dohodnutý text. Genevská nezisková organizácia Lex International, ktorá financuje prácu na kľúčových politických otázkach, tiež kritizovala postoj niektorých krajín.
„Spojené štáty, Rusko, India a Izrael patria medzi hlavných odporcov rokovaní,“ uviedla. „Vlády Brazílie, Írska a Nórska vedú snahy o začatie rokovaní v novembri,“ dodala.
Členské štáty OSN rozhodnú na novembrovom zasadnutí Konvencie o určitých konvenčných zbraniach, či sa posunú k medzinárodnej zmluve na reguláciu takýchto zbraní.
Zdroj: SITA.sk - „Vraždiace roboty“ pod kontrolou OSN? 128 krajín sa dohodlo na prvom kroku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby
Medveď roztrhal dve ruské ženy, ktoré išli do lesa zbierať huby
<< predchádzajúci článok
Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO
Slovenské F-16, Skyfox aj Baltic Bees Jet Team. IMAD 2026 ponúkol veľkolepú leteckú šou – FOTO, VIDEO