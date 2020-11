Medvedev po hladkom triumfe nad Djokovičom v semifinále

Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal po Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Miestenku medzi elitným kvartetom si definitívne zabezpečil vďaka hladkému víťazstvu 6:3, 6:3 nad najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom. V skupine s názvom Tokio 1970 už turnajová štvorka nemôže skončiť horšie ako na druhom mieste.



Medvedev nadviazal proti lídrovi svetového rebríčka na výborné výkony z turnaja Masters 1000 v Paríži, na ktorom získal cennú trofej. Už v treťom geme sa Rus po dvoch nevynútených chybách Djokoviča z forhendu dostal k dvom brejkbalom. Ani jeden z nich nevyužil, v "maratónskom" siedmom geme však získal Djokovičovo podanie a dostal sa na koňa, Vďaka zisku siedmich hier za sebou vyhral prvý set a v druhom si vybudoval rozhodujúci náskok 3:0. V deviatom geme premenil skvele podávajúci i returnujúci Medvedev hneď prvý mečbal a odplatil Djokovičovi prehru z januárového ATP Cupu v Austrálii. Djokovič sa v piatok v priamom súboji o semifinále stretne s piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom.



Medvedev bol po postupe do semifinále nadšený. "Odohral som skvelý zápas. Som si istý, že Novak nepodal najlepší výkon, to sa stáva. Stále tvrdím, že spolu s Rogerom Federerom a Rafaelom Nadalom sú ozajstní šampióni, lebo podávajú najkonštantnejšie výkony. Je to veľká trojka. Pred začiatkom zápasu som si veril. Dôležité bolo, že som dokázal využiť šance," uviedol Rus pre BBC Sport.



Schwartzmanovi vyšiel úvod zápasu so Zverevom, keď v treťom geme po pokazenom voleji Nemca zobral súperovi podanie a ujal sa vedenia 2:1. Zverev však potom získal štyri gemy za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. Za stavu 5:3 čelil víťaz turnaja majstrov z roku 2018 dvom brejkbalom, no oba odvrátil kvalitnými podaniami a následne pridal ďalšie dva skvelé servisy.



V druhom dejstve Zverev po rýchlom brejku odskočil Schwartzmanovi na 3:1. Argentínčan sa však v ďalších minútach rozohral k dobrému výkonu. Otočil na 4:3, v desiatom geme opäť zobral Nemcovi servis a vynútil si tretí set. V ňom mal však navrch Zverev. Za stavu 2:2 po víťaznom údere z plného behu prelomil podanie Schwartzmana a triumf spečatil ďalším brejkom v deviatom geme.



"Hral som oveľa lepšie ako v pondelok v prvom zápase proti Daniilovi Medvedevovi. Diego je veľmi náročný a húževnatý súper. Teší ma, že som ho zdolal a že som stále v hre o semifinále. V piatok sa pokúsim uspieť proti Novakovi Djokovičovi," uviedol Zverev v pozápasovom rozhovore.

skupina Tokio 1870:



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:3, 6:3,

Alexander Zverev (Nem.-5) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 6:3, 4:6, 6:3

tabuľka:



1. Medwedew 2 2 0 4:0 2*



-------------------------------------



2. Djokovič 2 1 1 2:2 1



3. Zverev 2 1 1 2:3 1



4. Schwartzman 2 0 2 1:4 0



* istý postup do semifinále