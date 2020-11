Basketbalová nominácia Slovenska je plná zmien

Slovenských basketbalistov čakajú už o niekoľko dní v bratislavskej "bubline" kľúčové zápasy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 proti Kosovu (štvrtok 26. novembra o 19.00 h) a Luxembursku (sobota 28. novembra o 19.00 h). Realizačnému tímu, na čele s trénerom Žanom Tabakom, sa napokon podarilo aj napriek rôznym problémom, zloziť širšiu 16-člennú nomináciu.





Užšia nominácia na stretnutia predkvalifikácie MS 2023 proti Kosovu a Luxembursku

Ešte pred mesiacom bolo na novembrový asociačný termín nominovaných 24 mien. Postupne však do skladania zasiahli rôzne okolnosti, ktoré okresávali menoslov potenciálnych reprezentantov. Z dôvodu pozitívnych prípadov na koronavírus, respektíve karantény celého družstva, vypadli všetci zástupcovia Spišských Rytierov (Tomáš Mrviš, Adam Antoni a Michal Čekovský) a MBK Baník Handlová (Dalibor Hlivák a Marek Jašš).Zranenia vyradili z hry Stanislava Baldovského a Jakuba Merešša, chýbajúca zápasová prax stála miesto Olivera Tota. Najväčším prekvapením je však absencia naturalizovaného Andreho Jonesa. "Andre Jones sa rozhodol zostať v klube, kde ho čakajú nejaké povinnosti. Za neúčasť v reprezentácii však môže byť sankcionovaný," prezradil vedúci družstva Miroslav Páleník.Zo širšej nominácie tak vypadol väčší počet náhradníkov, na čo sa realizačný tím rozhodol zareagovať dodatočným nominovaním dvoch mien - Simeona Jackuliaka a Timoteja Malovca. "Bolo to najnáročnejšie skladanie nominácie. Museli sme všetko komunikovať s klubmi, je totiž náročné doniesť sem hráčov zo zahraničia. Cestovanie je oveľa ťažšie a letenky sú v tejto dobe menej dostupné. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť nomináciu, pretože o všetkom v podstate rozhodne testovanie. Ešte pred vstupom do bubliny čaká všetkých hráčov a členov realizačného tímu dvakrát testovanie PCR metódou, na základe výsledkov sa rozhodne o konečnej nominácii. V bubline plánujeme mať 14 hráčov, aj keď sa na zápasovú súpisku dostane len 12 basketbalistov. Môžu však nastať neočakávané okolnosti, preto musíme byť pripravení na všetko," povedal Páleník.Z hráčov pôsobiacich v zahraničí je ohlásená účasť Vladimíra Brodzianskeho a Mária Ihringa. Premiéru v reprezentačných farbách by mohla absolvovať až pätica hráčov - Matej Majerčák, Juraj Páleník, Tomáš Pavelka, Simeon Jackuliak a Timotej Malovec. Novembrové stretnutia sa na základe rozhodnutia Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) uskutočnia v tzv. "bubline". Dejiskom týchto duelov bude bratislavská Eurovia aréna. Samotný zraz sa pre slovenskú reprezentáciu začne v nedeľu 22. novembra.Po dvoch zápasoch sú Slováci na treťom mieste s bilanciou jedna výhra (73:65 nad Luxemburskom) a jedna prehra (74:83 s Islandom). Zo skupiny postupujú do kvalifikácie tímy na prvých dvoch miestach.



(26. a 28. novembra, Bratislava/Eurovia aréna):



Hráči: Šimon Krajčovič, David Abrhám, Martin Bachan, Viktor Juríček, Boris Bojanovský (všetci Patrioti Levice), Jaroslav Musil, Richard Körner, Michael Fusek, Timotej Malovec (všetci Inter Bratislava), Róbert Rožánek, Simeon Jackuliak (obaja BKM Lučenec), Matej Majerčák (BC Prievidza), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Tomáš Pavelka (Valencia Basket/Šp.), Mário Ihring (Rapla KK/Est.), Juraj Páleník (NH Ostrava/ČR)



Realizačný tím: Žan Tabak – hlavný tréner, Michal Madzin – asistent trénera, Alberto Blanco Vila - asistent trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva