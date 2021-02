Medvedev postúpil do finále Australian Open, Tsitsipasovi nedovolil obrat z 0:2 (video)

Životná forma

Djokovič bude pod tlakom

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský tenista Daniil Medvedev podľa predpokladov doplnil Srba Novaka Djokoviča vo finále dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne. V druhom a jedinom piatkovom semifinále Medvedev nasadený ako štvrtý zdolal turnajovú päťku Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:2, 7:5. Zápas trval iba 128 minút a suverénny Rus premenil prvý mečbal pri svojom podaní. Medvedev až päťkrát vzal súperovi jeho podanie a popri 46 víťazných úderoch urobil iba 21 nevynútených chýb.S výnimkou tretieho setu mal zápas jednoznačný priebeh. V životnej forme hrajúci Medvedev nepovolil Tsitsipasovi podobný obrat z 0:2, aký predviedol dlhovlasý Grék pred dvoma dňami vo štvrťfinále proti španielskej legende Rafaelovi Nadalovi . V treťom sete sa síce 22-ročný Tsitsipas dostal zo stavu 0:3 na 4:3, ale na zápasový obrat už nemal nárok."Snažil som hrať konzistentne. Keď sa súperovi začalo v treťom sete dariť, reagoval som zlepšeným podaním aj víťaznými údermi. Som rád, že som to zvládol v troch setoch, lebo to vôbec nebolo ľahké. Rátal som s tým, že súper bude po zápase s Nadalom trochu unavený, nebol stopercentne vo svojej koži," uviedol Daniil Medvedev v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.Medvedev postúpil do finále na grandslamovom turnaji po druhý raz v kariére. Premiérové finále na US Open 2019 v New Yorku tesne prehral v piatich setoch s Rafaelom Nadalom. Aktuálne hrá 25-ročný rodák z Moskvy najlepší tenis v kariére. Úradujúci šampión ATP Finals aj ATP Cupu zaokrúhlil sériu zápasových víťazstiev na dvadsať, z toho až 12-krát zdolal hráčov Top 10.Na margo finálového súboja proti svetovej jednotke a 8-násobnému šampiónovi z Melbourne Medvedev poznamenal: "Djokovič ešte v Austrálii nikdy neprehral vo finále. On je veľký favorit, ale on chce prekonávať grandslamové rekordy, takže bude aj pod tlakom. Ja proti takému hráčovi nemám čo stratiť a verím, že sa mi bude dariť ako doteraz. Nemám síce toľko skúseností a úspechov ako môj súper, ale môžem hrať v pohode."