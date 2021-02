Adam Žampa dosiahol na MS v zjazdovom lyžovaní fantastický výsledok

Adam Žampa mal skvelé druhé kolo

Andreas Žampa skončil na 20. miesto

19.2.2021 - Francúz Mathieu Faivre získal zlatú medailu v obrovskom slalome mužov na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo.Na aktuálnom šampionáte získal už druhý najcennejší kov, v úvode tohto týždňa ovládol aj paralelný obrovský slalom.Dvadsaťdeväťročný Faivre bol po prvom kole piatkového "obráku" až štvrtý, po svojej druhej jazde sa zaradil na čelo a pred neho sa nedostal už žiadny z konkurentov.Striebro si napokon vyjazdil Talian Luca de Aliprandini so stratou 0,63 s na víťaza, bronz putuje do Rakúska zásluhou Marca Schwarza (+0,87 s). Smolu mal líder po prvom kole Francúz Alexis Pinturault, ktorý spadol a predčasne sa rozlúčil už v hornej časti druhého kola.Slovenský reprezentant Adam Žampa po 20. najlepšom čase v 1. kole mal mimoriadne vydarenú druhú jazdu, po ktorej sa na dlhší čas usadil na čele priebežného hodnotenia a z postu lídra ho zosadil až jedenásty po prvom kole Chorvát Filip Zubčič. Ten napokon skončil štvrtý.V konečnom účtovaní to slovenskému pretekárovi stačilo na 8. priečku s mankom 2,48 sekundy na víťaza, je to jeho najlepší výsledok v individuálnych súťažiach na MS.Na svojom konte má však aj striebro zo St. Moritzu 2017 z tímovej súťaže, v ktorej na MS 2019 v Aare skončili Slováci na 5. priečke. Maximom Adama Žampu na MS bola až do piatka 13. pozícia z kombinácie v Schladmingu 2013.Adam Žampa v piatok získal aj skalp obhajcu titulu majstra sveta a strieborného zo ZOH 2018 v Pjongčangu v tejto disciplíne Nóra Henrika Kristoffersena, ktorý obsadil deviaty post.V druhom kole obrovského slalomu mužov na MS sa predstavil aj Andreas Žampa a v porovnaní s 1. kolom, keď mu patrila 25. priečka, poskočil o päť pozícií nahor na 20. stupienok. V Cortine sa v druhom kole "obráku" ešte predstavia aj jazdci z 31. až 60. miesta po prvom kole a medzi nimi aj slovenský mladík Filip Baláž, ktorý v prvej jazde dosiahol 43. najlepší čas.