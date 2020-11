Medvedev postúpil do finále, Nadal: Premárnil som šancu

Ruský tenista Daniil Medvedev bude nedeľu súperom Rakúšana Dominica Thiema vo finále dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. V druhom semifinále zdolal ako nasadená štvorku dvojku "pavúka" Španiela Rafaela Nadala 3:6, 7:6 (4), 6:3. Španiel tak ani v tomto roku nezíska poslednú veľkú trofej, ktorá mu chýba v jeho zbierke.

Medvedev bol v úvode zápasu s Nadalom aktívnejší a v treťom geme si vypracoval dva brejkbaly. Španiel ich však odvrátil, čo ho povzbudilo. Zlepšil returny a začal hrať útočnejšie. Za stavu 4:3 čistou hrou prelomil Medvedevovo podanie a po potvrdení brejku získal prvý set vo svoj prospech.



Rus sa rýchlo otriasol a v druhom dejstve si po rýchlom brejku vybudoval náskok 3:0. Nadal však v ďalších minútach vystupňoval svoj výkon, od stavu 1:4 získal štyri gemy za sebou a išiel podávať na víťazstvo v zápase. Medvedev nezložil zbrane, čistou hrou vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Po minibrejku odskočil Nadalovi na 4:1 a za stavu 6:4 premenil druhý setbal. O osude tretieho setu rozhodol "maratónsky" Tildenov gem pri podaní Nadala. Medvedev sa po brejku ujal vedenia 4:3 a prvýkrát získal skalp 20-násobného grandslamového šampióna. Za stavu 5:3 premenil prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu s Nadalom na 1:3.

Pre Medvedeva to bol prvý triumf nad Nadalom v kariére a po zápase priznal, že mu je Španiela ľúto, rovnako ako Novaka Djokoviča, ktorého vyradil Thiem. "Ak chcete zdolať hráča ako Nadal, musíte mať skvelý forhend i bekhend a poctivo makať celý zápas. Samozrejmosťou je silná psychika, pretože musíte počítať s tým, že súper pôjde po každom bode. Hlava mi hovorila, že vo finále bude Dominic a Daniil, ale srdce volalo po zápase Rafa - Novak. Tentoraz vyhrala hlava. Podarilo sa nám zdolať dve najväčšie postavy tenisu a pre náš šport je to dobrá správa, že sa k slovu dostáva nová generácia," citoval Medvedeva oficiálny web ATP.



Nadal po zápase ľutoval najmä nevyužité príležitosti, ale uznal kvalitu súpera: "V úvode zápasu bol lepší, iba s ťažkosťami som si udržal servis, ale potom som sa zlepšil a získal set. V tom druhom to bola rovnaká 'pesnička', mal som však za stavu 5:4 veľkú príležitosť, ktorú som premárnil. Celkovo som neodohral dobrý zápas, bol som nervózny, ale to je v takomto zápase každý. Rozhodli detaily, v ktorých bol lepší súper."

dvojhra - semifinále:





Daniil Medvedev (Rus.-4) - Rafael Nadal (Šp.-2) 3:6, 7:6 (4), 6:3