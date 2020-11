Real Madrid prišiel dočasne o útočníka Luku Joviča, z hry ho vyradil koronavírus

Realu chýbajú viacerí hráči

U súpera chcú zahrať dobre

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid prišiel pred sobotňajším duelom La Ligy na pôde Villarrealu o útočníka Luku Joviča . Pravidelné testovanie totiž u srbského reprezentanta potvrdilo ochorenie COVID-19, musel teda putovať do izolácie.Z rovnakého dôvodu "bielemu baletu" chýbajú aktuálne Casemiro a Éder Militao. Hrať už môže Belgičan Eden Hazard , ktorý kvôli koronavírusu vynechal predchádzajúci ligový zápas v prvej polovici novembra.Tréner Zinedine Zidane aktuálne nemá k dispozícii ani Karima Benzemu Federica Valverdeho, spomenuté trio vyradili zranenia. Fit ešte nie je ani Raphael Varane Keďže mimo hry sú Jovič aj Benzema, hlavný kouč má k dispozícii len jedného klasického útočníka, je ním Mariano Díaz. Ten v aktuálnej sezóne nastúpi v lige iba raz ako striedajúci hráč."Dobrou správou je, že po prestávke ideme opäť hrať. Zlou správou je absencia hráčov kvôli zraneniam a zdravotným problémom. Napriek tomu chceme u súpera zahrať dobre a myslíme len to," poznamenal Zidane.Jeho zverencom v tabuľke La Ligy patrí 4. priečka so stratou štyroch bodov za vedúcim San Sebastiánom. Villarreal je priebežne druhý s náskokom dvoch bodov na Real.