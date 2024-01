Medvedev sa vyhráža použitím jadrových zbraní, ak Ukrajina zaútočí na miesta, kde má Rusko rakety

11.1.2024 (SITA.sk) - Rusko použije jadrové zbrane, ak Ukrajina zaútočí na miesta, kde Rusko uchováva svoje rakety. Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to jeden z hlavných spojencov ruského vodcu Vladimira Putina - exprezident Dmitrij Medvedev V súčasnosti zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady tvrdí, že ukrajinskí predstavitelia zvažujú zaútočiť na štartovacie miesta „riskujúc, že aktivujú odsek 19 základov ruskej štátnej politiky v oblasti jadrového odstrašovania“.Spomenutý odsek 19 ruskej jadrovej doktríny stanovuje podmienky, za ktorých by ruský prezident zvažoval použitie jadrovej zbrane.Doktrína vo všeobecnosti hovorí, že by sa mali použiť ako odpoveď na útok s použitím jadrových alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo na použitie konvenčných zbraní proti Rusku, „keď je ohrozená samotná existencia štátu“.