ISW: Rusko možno pripravuje operáciu pod falošnou vlajkou v Podnestersku, aby podkopalo ekonomiku Ukrajiny

11.1.2024 (SITA.sk) - Rusko sa možno pripravuje na spustenie operácie pod falošnou vlajkou v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko s cieľom podkopať ukrajinskú ekonomiku.V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Podľa analytikov by Rusi mohli použiť falošné obvinenia z moldavského nepriateľstva ako zámienku na „odvetné opatrenia“ na ochranu rusky hovoriacich ľudí v Podnestersku, čo bude mať vedľajšie účinky na obchodovanie na ukrajinskej úrovni.Ukrajina úspešne vybudovala čiernomorský námorný koridor napriek ruským útokom, ale nestálosť v Podnestersku môže Kremeľ vnímať ako spôsob, ako „odradiť krajiny od účasti“ na fungovaní koridoru, uviedli analytici ISW.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky i vojensky podporuje Rusko.Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1 500 mŕtvych.Výzvy Kišiňova na odchod ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.Rusko sa zaviazalo stiahnuť svoje sily z Podnesterska do 31. decembra 2002, tento záväzok však nikdy nesplnilo. V marci minulého roka Parlamentné zhromaždenie Rady Európy uznalo Podnestersko za „moldavské územie okupované Ruskom“.