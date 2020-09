Medzi protipandemickými opatreniami a dodržiavaním ľudských práv treba nájsť rovnováhu, zdôrazňuje Kolíková

Rovnováha medzi opatreniami a ľudskými právami

O téme diskutovali viaceré ministerky

29.9.2020 - Hľadanie rovnováhy medzi prijatím účinných opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19 a dodržiavaním základných ľudských práv. Aj o tom hovorila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na 16. Konferencii európskych regiónov a miest v Salzburgu. Jej témou je „Európa, korona a demokracia: hrozby a príležitosti“.V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR).Šéfka rezortu spravodlivosti vo svojom videopríspevku pripomenula účastníkom konferencie v Salzburgu, že do funkcie nastúpila počas prvej vlny koronakrízy na Slovensku, čiže od začiatku jej pôsobenia v kresle ministerky sa venuje hľadaniu rovnováhy – či už medzi prijatými opatreniami a dodržiavaním práv obyvateľov, alebo aj hľadaniu správneho nastavenia pripravovaných reforiem.„Dialóg o hľadaní rovnováhy medzi prijatými opatreniami a dodržiavaním základných práv sa odohráva nielen na Slovensku, ale naprieč Európou. Rozumiem, že solidarita v boji proti pandémii je kľúčová a Slovensko premýšľa nad tým, ako byť ako člen Európskej únie solidárny. Vnímam diskusie o hľadaní spoločných zdravotníckych štandardov, vrátane povinného očkovania. Chcela by som dodať, že vždy, keď hovoríme o demokracii, dialóg a spoločná diskusia musia byť základom našej práce,“ povedala ministerka Kolíková.Salzburský samit sa tento rok venuje téme, či právny štát a demokracia môžu byť súčasnou koronakrízou posilnené alebo oslabené.Odpovede na tieto otázky v spoločnej panelovej diskusii hľadali okrem ministerky Kolíkovej aj rakúska ministerka pre Európsku úniu a ústavné otázky Karoline Edtstadler, prezidentka Republiky srbskej (Bosna a Hercegovina) Zeljka Cvijanovic, maďarská ministerka spravodlivosti Judit Varga, ako aj podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica.Samit organizuje pod záštitou prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van der Bellena a rakúskeho predsedu vlády Sebastiana Kurza Inštitút regiónov Európy, ktorý pracuje na posilňovaní regiónov a miestnych samospráv. Tohtoročná konferencia trvá od 27. do 29. septembra.