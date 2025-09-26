|
26. septembra 2025
Medzi ústavnými zmenami boli aj články KDH, Majerského ich schválenie teší – VIDEO
Predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského teší schválenie
26.9.2025 (SITA.sk) - Predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského teší schválenie zmien v Ústave SR. Ako pripomenul vo vyjadrení pre médiá, KDH desaťročia háji hodnoty ochrany rodiny a ľudskej dôstojnosti. Ústavné zmeny podľa neho chránia ľudskú dôstojnosť.
"Boli medzi nimi naše články, ktoré to vládne podanie pretvorili do aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať," uviedol po hlasovaní o novele ústavy.
Poďakoval poslancom, ktorí za novelu hlasovali, obzvlášť vyzdvihol poslancov Richarda Vašečku z Kresťanskej únie a Rastislava Krátkeho a Mareka Krajčího z Hnutia Slovensko, ktorých hlasy pomohli návrh schváliť.
U poslancov z hnutia Igora Matoviča išlo pritom o prekvapivý krok, vzhľadom na to, že tento politický subjekt ešte vo štvrtok deklaroval, že zmeny v ústave nepodporí. Majerský v tejto súvislosti poprel, že by Krátkeho a Krajčího nejako presviedčal, uviedol len, že diskutovali.
"Ústava chráni ľudskú dôstojnosť. Tešme sa z toho," vyzval. Novela podľa neho chráni ženy pred náhradným materstvom, ale aj deti a rodiny. Na margo záverov Benátskej komisie sa vyjadril, že ich poslanci sa zúčastnili rokovaní a vyjadrili sa, že za novelu môžu s čistým svedomím hlasovať.
V súvislosti s tým, či ich hlasovanie neuškodí potenciálnemu formovaniu budúcej koalície z terajších opozičných strán, Majerský deklaroval, že KDH sa jasne vyjadrilo, kde sú jeho červené čiary.
"My by sme z princípu KDH, z princípu našich stanov, programu a identity, nemohli za toto nezahlasovať," vyjadril sa. Nepovažuje to za niečo, čo by mohlo ohroziť potenciálnu budúcu vládnu koalíciu s ostatnými opozičnými subjektmi.
"Nechajme sa prekvapiť. Pre mňa ide predovšetkým o to, že to nezhorší život človeka, nie ako sa zlepší," reagoval na otázku o tom, ako novelizácia prispeje k zlepšeniu života na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Medzi ústavnými zmenami boli aj články KDH, Majerského ich schválenie teší – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
