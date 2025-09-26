|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2025
Eštokovo ministerstvo sa bráni. Kritika opozície o odmietaní azylu Bielorusom vraj nemá nič spoločné s realitou
Tagy: Azyl azylanti Bielorusko
Miera úspešnosti udelenia medzinárodnej ochrany žiadateľov z Bieloruska na území SR predstavovala v roku 2024 viac ako 88 percent z celkového počtu ...
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Miera úspešnosti udelenia medzinárodnej ochrany žiadateľov z Bieloruska na území SR predstavovala v roku 2024 viac ako 88 percent z celkového počtu ukončených prípadov, pričom všetkým úspešným žiadateľom bol na území SR udelený azyl. To sa zhoduje aj s mierou udelení medzinárodnej ochrany iných členských štátov, ktorá predstavuje okolo 80 percent.
Ministerstvo vnútra tak pre agentúru SITA reagovalo na tvrdenie opozičnej strany Sloboda a Solidarita, že Slovensko odmieta poskytovať azyl žiadateľom z Bieloruska. Tieto informácie sú podľa ministerstva vymyslené a ich jedinou snahou je podkopávanie dôvery v riadne fungovanie inštitúcií a útvarov rezortu.
„V roku 2024 požiadalo o medzinárodnú ochranu na území SR celkom 17 žiadateľov z Bieloruska. Medzinárodná ochrana vo forme azylu zákona o azyle bola udelená v 15 prípadoch. V jednom prípade nebola poskytnutá medzinárodná ochrana ani v podobe azylu ani v podobe doplnkovej ochrany. Rovnako v jednom prípade bola žiadosť zamietnutá ako neprípustná, keďže za posúdenie žiadosti bol zodpovedný iný členský štát,“ uviedol rezort vnútra.
Vo väčšine prípadov išlo podľa ministerstva o osoby, ktoré predtým, ako požiadali o azyl na území SR, sa tu zdržiavali už niekoľko rokov legálne na základe udeleného povolenia na pobyt (štúdium, zamestnanie, podnikanie, zlúčenie rodiny).
„To znamená, že nepožiadali o udelenie medzinárodnej ochrany bezprostredne po príchode na území SR. Spájanie zamietnutých rozhodnutí s vplyvom akéhokoľvek štátu alebo režimu na rozhodovanie orgánov Slovenskej republiky je neprípustným a veľmi znepokojivým krokom v politickom boji,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.
V roku 2025 požiadalo podľa rezortu vnútra o medzinárodnú ochranu na území SR doposiaľ 10 žiadateľov z Bieloruska.
„Medzinárodná ochrana vo forme azylu podľa zákona o azyle bola udelená v dvoch prípadoch. V dvoch prípadoch nebola poskytnutá žiadna forma medzinárodnej ochrany. V ďalších šiestich prípadoch azylové konanie stále prebieha. Z uvedeného počtu žiadateľov sa všetci na území SR zdržiavajú legálne na základe udeleného povolenia na pobyt (štúdium, zamestnanie, podnikanie, zlúčenie rodiny). Čo opäť znamená, že ide o osoby, ktoré prišli na územie SR za iným účelom a až následne sa rozhodli požiadať o medzinárodnú ochranu na území SR,“ argumentuje ministerstvo.
Rezort vnútra doplnil, že Migračný úrad ako gestor azylovej politiky koná výlučne v zmysle platnej legislatívy a štandardov medzinárodných dohovorov.
„Každá jedna žiadosť sa v zmysle zákona o azyle ako aj v súlade s platnou európskou legislatívnou posudzuje individuálne, a to na základe osobitostí daného prípadu, dostupných dôkazov, situácie v krajine pôvodu, dôveryhodnosti a ďalších relevantných skutočností. Ide o princíp, ktorý sú povinné uplatňovať všetky členské štáty Európskej únie a ktorým sa riadi aj SR,“ dodalo ministerstvo vnútra.
Slovenské orgány spadajúce pod rezort vnútra podľa opozičného poslanca Juraja Krúpu (SaS) zamietli žiadosti o azyl viacerých Bielorusov, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti režimu Alexandra Lukašenka a ušli z Bieloruska.
Ako v piatok uviedol na tlačovej besede vo štvrtok 25. septembra, všeobecná dohoda v rámci Európskej únie je, že každý utečenec z Bieloruska má právo na azyl. Podľa tohto zvyklo podľa Krúpu postupovať aj Slovensko, pričom v minulosti bol schválený aj štipendijný program pre Bielorusov. Situácia sa však podľa poslanca v súčasnosti obracia.
„Máme jeden prípad, a nie je posledný, že osoba z Bieloruska, ktorá bola prenasledovaná, bitá policajtmi, a má na to dôkazy, má na to závery, ušla z Bieloruska, ušla na Slovensko a požiadala o politický azyl, tak azyl tejto osobe nebol udelený,“ povedal Krúpa s tým, že dotyčnej osobe hrozí vyhostenie.
„A toto nie je jediná osoba. Vieme, že bolo niekoľko ďalších takýchto rozhodnutí urobených,“ zdôraznil opozičný poslanec. Rozhodol o tom podľa neho Migračný úrad, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Eštokovo ministerstvo sa bráni. Kritika opozície o odmietaní azylu Bielorusom vraj nemá nič spoločné s realitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Reakcia ministerstva vnútra na kritiku
Ministerstvo vnútra tak pre agentúru SITA reagovalo na tvrdenie opozičnej strany Sloboda a Solidarita, že Slovensko odmieta poskytovať azyl žiadateľom z Bieloruska. Tieto informácie sú podľa ministerstva vymyslené a ich jedinou snahou je podkopávanie dôvery v riadne fungovanie inštitúcií a útvarov rezortu.
„V roku 2024 požiadalo o medzinárodnú ochranu na území SR celkom 17 žiadateľov z Bieloruska. Medzinárodná ochrana vo forme azylu zákona o azyle bola udelená v 15 prípadoch. V jednom prípade nebola poskytnutá medzinárodná ochrana ani v podobe azylu ani v podobe doplnkovej ochrany. Rovnako v jednom prípade bola žiadosť zamietnutá ako neprípustná, keďže za posúdenie žiadosti bol zodpovedný iný členský štát,“ uviedol rezort vnútra.
Legálny pobyt pred podaním žiadosti
Vo väčšine prípadov išlo podľa ministerstva o osoby, ktoré predtým, ako požiadali o azyl na území SR, sa tu zdržiavali už niekoľko rokov legálne na základe udeleného povolenia na pobyt (štúdium, zamestnanie, podnikanie, zlúčenie rodiny).
„To znamená, že nepožiadali o udelenie medzinárodnej ochrany bezprostredne po príchode na území SR. Spájanie zamietnutých rozhodnutí s vplyvom akéhokoľvek štátu alebo režimu na rozhodovanie orgánov Slovenskej republiky je neprípustným a veľmi znepokojivým krokom v politickom boji,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Stav v roku 2025
V roku 2025 požiadalo podľa rezortu vnútra o medzinárodnú ochranu na území SR doposiaľ 10 žiadateľov z Bieloruska.
„Medzinárodná ochrana vo forme azylu podľa zákona o azyle bola udelená v dvoch prípadoch. V dvoch prípadoch nebola poskytnutá žiadna forma medzinárodnej ochrany. V ďalších šiestich prípadoch azylové konanie stále prebieha. Z uvedeného počtu žiadateľov sa všetci na území SR zdržiavajú legálne na základe udeleného povolenia na pobyt (štúdium, zamestnanie, podnikanie, zlúčenie rodiny). Čo opäť znamená, že ide o osoby, ktoré prišli na územie SR za iným účelom a až následne sa rozhodli požiadať o medzinárodnú ochranu na území SR,“ argumentuje ministerstvo.
Rezort vnútra doplnil, že Migračný úrad ako gestor azylovej politiky koná výlučne v zmysle platnej legislatívy a štandardov medzinárodných dohovorov.
„Každá jedna žiadosť sa v zmysle zákona o azyle ako aj v súlade s platnou európskou legislatívnou posudzuje individuálne, a to na základe osobitostí daného prípadu, dostupných dôkazov, situácie v krajine pôvodu, dôveryhodnosti a ďalších relevantných skutočností. Ide o princíp, ktorý sú povinné uplatňovať všetky členské štáty Európskej únie a ktorým sa riadi aj SR,“ dodalo ministerstvo vnútra.
Kritika opozície
Slovenské orgány spadajúce pod rezort vnútra podľa opozičného poslanca Juraja Krúpu (SaS) zamietli žiadosti o azyl viacerých Bielorusov, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti režimu Alexandra Lukašenka a ušli z Bieloruska.
Ako v piatok uviedol na tlačovej besede vo štvrtok 25. septembra, všeobecná dohoda v rámci Európskej únie je, že každý utečenec z Bieloruska má právo na azyl. Podľa tohto zvyklo podľa Krúpu postupovať aj Slovensko, pričom v minulosti bol schválený aj štipendijný program pre Bielorusov. Situácia sa však podľa poslanca v súčasnosti obracia.
„Máme jeden prípad, a nie je posledný, že osoba z Bieloruska, ktorá bola prenasledovaná, bitá policajtmi, a má na to dôkazy, má na to závery, ušla z Bieloruska, ušla na Slovensko a požiadala o politický azyl, tak azyl tejto osobe nebol udelený,“ povedal Krúpa s tým, že dotyčnej osobe hrozí vyhostenie.
„A toto nie je jediná osoba. Vieme, že bolo niekoľko ďalších takýchto rozhodnutí urobených,“ zdôraznil opozičný poslanec. Rozhodol o tom podľa neho Migračný úrad, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Eštokovo ministerstvo sa bráni. Kritika opozície o odmietaní azylu Bielorusom vraj nemá nič spoločné s realitou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Azyl azylanti Bielorusko
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ.
Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ.