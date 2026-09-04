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04. septembra 2026
Medzilaborce môžu byť svetové vďaka Warholovi, na znovuotvorenie prišiel aj maliarov synovec – VIDEO, FOTO
Tagy: Pop-art znovuotvorenie
Jediné špecializované múzeum Andyho Warhola v Európe prešlo komplexnou obnovou. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Jediné špecializované múzeum Andyho Warhola v Európe prešlo komplexnou obnovou.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach v piatok po rozsiahlej rekonštrukcii privítalo prvého návštevníka. Jediné špecializované múzeum Andyho Warhola v Európe prešlo komplexnou obnovou, ktorá premenila objekt na moderné kultúrne centrum s medzinárodným presahom. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 15,9 milióna eur.
Rekonštrukciu realizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rokoch 2023 až 2026. Stavebné práce sa začali v apríli 2023 a budova bola odovzdaná v apríli 2025, následne získala právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Súbežne pokračovalo interiérové vybavenie a príprava novej múzejnej koncepcie, ktorej sprístupnenie si prišiel pozrieť aj synovec Andyho Warhola Donald Warhola.
„Rekonštrukcia posunula múzeum na novú úroveň. Je zaujímavé, ako sa tu využívajú technológie. Strýko Andy bol vždy zástanca najmodernejších technológií a ich využitia vo svojich dielach a v umení,“ uviedol Warhola.
Ocenil tiež, že múzeum neprezentuje iba Warholovu tvorbu, ale vytvára priestor aj pre ďalších umelcov, ktorí ním boli inšpirovaní. Nová expozícia totiž zároveň vytvára širší kontext pop-artu a súčasného umenia a pracuje s dielami a obsahom ďalších významných autorov, ako Keith Haring, Roy Lichtenstein, Jean Michel Basquiat, Robert Indiana, Banksy, Bambi, Poppy, Steve Kaufman.
„Andy je základom múzea, ale neuvidíte len jeho, ale aj veľa ďalších umelcov. Toto je niečo, čo toto múzeum posúva na vyššiu úroveň,“ dodal Donald Warhola.
Obnova priniesla nové výstavné a vzdelávacie priestory, nové poschodie, amfiteáter, oddychové zóny a bistro. Súčasťou objektu je aj pochôdzna multifunkčná strecha a zelená vegetatívna strecha. Múzeum využíva viaceré multimediálne a interaktívne prvky vrátane digitálnej sieťotlače, LED obrazoviek s časovou osou Warholovho života, hologramu, interaktívnej steny či imerzívnych digitálnych prostredí (umelo vytvorené priestory generované počítačom, ktoré používateľa úplne obklopia a vyvolajú v ňom silný pocit skutočnej prítomnosti).
„Podarilo sa dielo dokončiť a začať novú etapu. Obsahovo sme najväčšia expozícia diel Andyho Warhola v Európe a podarilo sa nám toto múzeum zasadiť do 21. storočia,“ uviedol riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.
Múzeum podľa neho môže denne prijať približne tisíc návštevníkov. Cieľom však podľa Cubjaka nie je dosiahnuť túto kapacitu okamžite, ale postupne zvyšovať návštevnosť a zároveň rozvíjať cestovný ruch a služby v regióne. Predseda PSK Milan Majerský označil otvorenie za významný deň pre múzeum aj celý región.
„Andy Warhol je kráľ pop-artu. Pop-art znamená svetové umenie a Andy ho zosobňuje. Je z východu, je z nášho kraja a máme byť na čo hrdí a túto hrdosť by sme mali dať nejako aj svetu. Verím, že aj svet si nájde cestu do Medzilaboriec a Medzilaborce môžu byť svetové skrz Andyho Warhola,“ uviedol Majerský. Dodal, že Medzilaborce sa môžu vďaka Warholovi stať cieľom návštevníkov zo Slovenska i zahraničia.
„Múzeum dostalo šat, aký nemá možno žiadne múzeum v Európe. Je nadýchané svetovými a modernými technológiami. Všetko, čo bolo najnovšie na trhu, sme tu dali a ja už iba verím, že ľudia si to všimnú a budú to chcieť vidieť,“ dodal predseda PSK.
Rekonštrukcia bola financovaná z viacerých zdrojov. Štát prostredníctvom Ministerstva financií SR poskytol 5,4 milióna eur, ďalších 8,2 milióna eur predstavoval nenávratný finančný príspevok z eurofondov v rámci mechanizmu IÚI a 2,3 milióna eur išlo z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. Z celkových nákladov tvorila stavebná časť 13,1 milióna eur, interiérové vybavenie 2,3 milióna eur a projektové práce a inžiniering približne 500-tisíc eur.
MMUAW vzniklo v roku 1991 ako prvé múzeum na svete venované Andymu Warholovi a dodnes zostáva jeho jediným múzeom v Európe. Za viac ako tri desaťročia pripravilo viac ako 50 výstav Warholových diel v zahraničí. Po znovuotvorení má múzeum fungovať celoročne.
Okrem stálej expozície Andyho Warhola a prezentácie jeho rodinných koreňov ponúkne krátkodobé výstavy, vzdelávacie programy, tvorivé dielne, workshopy, diskusie, digitálne formáty, koncerty, projekcie či performance. Zároveň chce spolupracovať so zahraničnými múzeami, galériami a ďalšími kultúrnymi inštitúciami.
Zdroj: SITA.sk - Medzilaborce môžu byť svetové vďaka Warholovi, na znovuotvorenie prišiel aj maliarov synovec – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach v piatok po rozsiahlej rekonštrukcii privítalo prvého návštevníka. Jediné špecializované múzeum Andyho Warhola v Európe prešlo komplexnou obnovou, ktorá premenila objekt na moderné kultúrne centrum s medzinárodným presahom. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 15,9 milióna eur.
Rekonštrukciu realizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rokoch 2023 až 2026. Stavebné práce sa začali v apríli 2023 a budova bola odovzdaná v apríli 2025, následne získala právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Súbežne pokračovalo interiérové vybavenie a príprava novej múzejnej koncepcie, ktorej sprístupnenie si prišiel pozrieť aj synovec Andyho Warhola Donald Warhola.
Ďalší autori
„Rekonštrukcia posunula múzeum na novú úroveň. Je zaujímavé, ako sa tu využívajú technológie. Strýko Andy bol vždy zástanca najmodernejších technológií a ich využitia vo svojich dielach a v umení,“ uviedol Warhola.
Ocenil tiež, že múzeum neprezentuje iba Warholovu tvorbu, ale vytvára priestor aj pre ďalších umelcov, ktorí ním boli inšpirovaní. Nová expozícia totiž zároveň vytvára širší kontext pop-artu a súčasného umenia a pracuje s dielami a obsahom ďalších významných autorov, ako Keith Haring, Roy Lichtenstein, Jean Michel Basquiat, Robert Indiana, Banksy, Bambi, Poppy, Steve Kaufman.
„Andy je základom múzea, ale neuvidíte len jeho, ale aj veľa ďalších umelcov. Toto je niečo, čo toto múzeum posúva na vyššiu úroveň,“ dodal Donald Warhola.
Nová etapa
Obnova priniesla nové výstavné a vzdelávacie priestory, nové poschodie, amfiteáter, oddychové zóny a bistro. Súčasťou objektu je aj pochôdzna multifunkčná strecha a zelená vegetatívna strecha. Múzeum využíva viaceré multimediálne a interaktívne prvky vrátane digitálnej sieťotlače, LED obrazoviek s časovou osou Warholovho života, hologramu, interaktívnej steny či imerzívnych digitálnych prostredí (umelo vytvorené priestory generované počítačom, ktoré používateľa úplne obklopia a vyvolajú v ňom silný pocit skutočnej prítomnosti).
„Podarilo sa dielo dokončiť a začať novú etapu. Obsahovo sme najväčšia expozícia diel Andyho Warhola v Európe a podarilo sa nám toto múzeum zasadiť do 21. storočia,“ uviedol riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.
Múzeum podľa neho môže denne prijať približne tisíc návštevníkov. Cieľom však podľa Cubjaka nie je dosiahnuť túto kapacitu okamžite, ale postupne zvyšovať návštevnosť a zároveň rozvíjať cestovný ruch a služby v regióne. Predseda PSK Milan Majerský označil otvorenie za významný deň pre múzeum aj celý región.
Moderné technológie
„Andy Warhol je kráľ pop-artu. Pop-art znamená svetové umenie a Andy ho zosobňuje. Je z východu, je z nášho kraja a máme byť na čo hrdí a túto hrdosť by sme mali dať nejako aj svetu. Verím, že aj svet si nájde cestu do Medzilaboriec a Medzilaborce môžu byť svetové skrz Andyho Warhola,“ uviedol Majerský. Dodal, že Medzilaborce sa môžu vďaka Warholovi stať cieľom návštevníkov zo Slovenska i zahraničia.
„Múzeum dostalo šat, aký nemá možno žiadne múzeum v Európe. Je nadýchané svetovými a modernými technológiami. Všetko, čo bolo najnovšie na trhu, sme tu dali a ja už iba verím, že ľudia si to všimnú a budú to chcieť vidieť,“ dodal predseda PSK.
Rekonštrukcia bola financovaná z viacerých zdrojov. Štát prostredníctvom Ministerstva financií SR poskytol 5,4 milióna eur, ďalších 8,2 milióna eur predstavoval nenávratný finančný príspevok z eurofondov v rámci mechanizmu IÚI a 2,3 milióna eur išlo z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. Z celkových nákladov tvorila stavebná časť 13,1 milióna eur, interiérové vybavenie 2,3 milióna eur a projektové práce a inžiniering približne 500-tisíc eur.
Celoročné fungovanie
MMUAW vzniklo v roku 1991 ako prvé múzeum na svete venované Andymu Warholovi a dodnes zostáva jeho jediným múzeom v Európe. Za viac ako tri desaťročia pripravilo viac ako 50 výstav Warholových diel v zahraničí. Po znovuotvorení má múzeum fungovať celoročne.
Okrem stálej expozície Andyho Warhola a prezentácie jeho rodinných koreňov ponúkne krátkodobé výstavy, vzdelávacie programy, tvorivé dielne, workshopy, diskusie, digitálne formáty, koncerty, projekcie či performance. Zároveň chce spolupracovať so zahraničnými múzeami, galériami a ďalšími kultúrnymi inštitúciami.
Zdroj: SITA.sk - Medzilaborce môžu byť svetové vďaka Warholovi, na znovuotvorenie prišiel aj maliarov synovec – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pop-art znovuotvorenie
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