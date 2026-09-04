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04. septembra 2026
Warholovo múzeum v Medzilaborciach otvorili po veľkej rekonštrukcii, Pellegrini hovorí o svetovej úrovni – VIDEO, FOTO
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že význam múzea presahuje samotnú Warholovu tvorbu. Zrekonštruované Múzeum moderného umenia ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že význam múzea presahuje samotnú Warholovu tvorbu.
Zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach dosahuje medzinárodnú úroveň a má potenciál osloviť návštevníkov z celého sveta. Uviedol to vo štvrtok podvečer pri príležitosti slávnostného znovuotvorenia múzea prezident Peter Pellegrini.
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že význam múzea presahuje samotnú Warholovu tvorbu. „Je oslavou jeho umenia, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí v ťažkých časoch minulých opustili našu krajinu, preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy,“ povedal Pellegrini.
Podčiarkol, že Andy Warhol sa stal jedným z najvýraznejších príkladov takéhoto úspechu. „Jeho príbeh pripomína aj osudy stoviek a tisícov Sloveniek a Slovákov, ktorí sa rozcestovali do celého sveta a mnohí z nich dosiahli významné postavenie,“ doplnil prezident.
Pellegrini si spomenul na rok 2019, keď ešte ako predseda vlády prišiel na výjazdové rokovanie v Medzilaborciach a prvýkrát spoznal zámer rekonštrukcie múzea. „Keď sme zhliadli, v akých priestoroch sa nachádzajú tieto skvosty svetového umenia, uznali sme, že takéto výnimočné dielo výnimočného, svetoznámeho autora si zaslúži krajší a dôstojnejší stánok, ako dovtedy bolo,“ uviedol v príhovore.
Hlavu štátu potešil výsledok rekonštrukcie, ktorá zásadne zmenila podobu múzea oproti stavu spred siedmich rokov. „Je to múzeum 21. storočia, je to múzeum nie regionálnej, nie národnej, ale je to múzeum medzinárodnej kvality, ktoré sa naozaj nestratí ani medzi najznámejšími múzeami po celom svete,“ zdôraznil Pellegrini.
Nová podoba múzea podľa prezidenta významne posilní jeho príťažlivosť aj pre zahraničných návštevníkov. „Preto verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí z celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť múzeum Andyho Warhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce v Slovenskej republike,“ povedal Pellegrini.
Na záver poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu rekonštrukcie múzea a zaželal mu vysokú návštevnosť. Pripomenul úspech putovnej výstavy diel Andyho Warhola, ktorá počas rekonštrukcie múzea zaznamenala veľký záujem v európskych múzeách. „Želám tomuto múzeu, aby aj návštevnosť po jeho otvorení trhala všetky doterajšie rekordy,“ uzavrel šéf štátu. Prezident si tiež želá, aby múzeum nebolo iba miestom prezentácie umenia, ale aj priestorom stretávania ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Warholovo múzeum v Medzilaborciach otvorili po veľkej rekonštrukcii, Pellegrini hovorí o svetovej úrovni – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach dosahuje medzinárodnú úroveň a má potenciál osloviť návštevníkov z celého sveta. Uviedol to vo štvrtok podvečer pri príležitosti slávnostného znovuotvorenia múzea prezident Peter Pellegrini.
Význam múzea
Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že význam múzea presahuje samotnú Warholovu tvorbu. „Je oslavou jeho umenia, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí v ťažkých časoch minulých opustili našu krajinu, preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy,“ povedal Pellegrini.
Podčiarkol, že Andy Warhol sa stal jedným z najvýraznejších príkladov takéhoto úspechu. „Jeho príbeh pripomína aj osudy stoviek a tisícov Sloveniek a Slovákov, ktorí sa rozcestovali do celého sveta a mnohí z nich dosiahli významné postavenie,“ doplnil prezident.
Pellegrini si spomenul na rok 2019, keď ešte ako predseda vlády prišiel na výjazdové rokovanie v Medzilaborciach a prvýkrát spoznal zámer rekonštrukcie múzea. „Keď sme zhliadli, v akých priestoroch sa nachádzajú tieto skvosty svetového umenia, uznali sme, že takéto výnimočné dielo výnimočného, svetoznámeho autora si zaslúži krajší a dôstojnejší stánok, ako dovtedy bolo,“ uviedol v príhovore.
Nová podoba múzea
Hlavu štátu potešil výsledok rekonštrukcie, ktorá zásadne zmenila podobu múzea oproti stavu spred siedmich rokov. „Je to múzeum 21. storočia, je to múzeum nie regionálnej, nie národnej, ale je to múzeum medzinárodnej kvality, ktoré sa naozaj nestratí ani medzi najznámejšími múzeami po celom svete,“ zdôraznil Pellegrini.
Nová podoba múzea podľa prezidenta významne posilní jeho príťažlivosť aj pre zahraničných návštevníkov. „Preto verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí z celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť múzeum Andyho Warhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce v Slovenskej republike,“ povedal Pellegrini.
Na záver poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu rekonštrukcie múzea a zaželal mu vysokú návštevnosť. Pripomenul úspech putovnej výstavy diel Andyho Warhola, ktorá počas rekonštrukcie múzea zaznamenala veľký záujem v európskych múzeách. „Želám tomuto múzeu, aby aj návštevnosť po jeho otvorení trhala všetky doterajšie rekordy,“ uzavrel šéf štátu. Prezident si tiež želá, aby múzeum nebolo iba miestom prezentácie umenia, ale aj priestorom stretávania ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Warholovo múzeum v Medzilaborciach otvorili po veľkej rekonštrukcii, Pellegrini hovorí o svetovej úrovni – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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