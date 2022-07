Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu. Pandémia ich zasiahla viac než vojna

O prieskume

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Aspoň tak súdia Slováci na základe výskumu realizovaného v máji 2022, zadaného značkou Opavia. Zhoršenie medziľudských vzťahov v období pandémie v prieskume konštatovalo bezmála 64 % opýtaných, iba 11 % respondentov uviedlo opak. Za najväčšiu výzvu pre medziľudské vzťahy považujú respondenti práve pandémiu koronavírusu, ktorú, nie prekvapivo, nasleduje vojnový konflikt na Ukrajine. O to viac stúpa význam rôznych typov spoločenstiev, ktoré sa pre oslabené medziľudské väzby môžu stať aspoň čiastočným zdrojom opory. Na rozvoj miestnych komunít sa zameriava, v ktorom značka prostredníctvom grantov podporuje projekty zamerané na rodiny s deťmi, inklúziu a sociálne inovácie."Opavia je jednou z najznámejších českých značiek, jej súčasné pôsobenie nadväzuje na tradíciu dlhšiu než 180 rokov. Po celý čas bola podpora rodinných vzťahov a pohody jedným zo základných pilierov jej filozofie. Preto keď sme sa zamýšľali nad tým, čomu by sa mohla značka v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovať, stala sa podpora miestnych komunít a susedských vzťahov logickou voľbou. Vývoj súčasného sveta nás utvrdzuje v tom, že sme sa vydali správnou cestou a že pomoc cielime na zmysluplné miesto," vysvetľujeOpavia realizuje grantový program v spolupráci s. Zmyslom je finančne podporiť rozvoj komunít vo vybraných obciach. V minulom roku získalo podporu 5 projektov a v rámci tohtoročného grantového kola k nim pribudne ďalších 5. Grant tak poputuje napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v rámci projektu Zóna Ruka v ruke na festivale Paráda v Piešťanoch, do Denného centra ranej intervencie v Snine, ktoré sa venuje deťom z marginalizovaných rómskych komunít, a podporené bude tiež medzigeneračné prepájanie detí a seniorov v Gelnici."Nadácia Pontis už takmer 25 rokov vytvára silné a zmysluplné spojenia a prináša pozitívnu zmenu v témach, ktorým sa venuje. V oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáha čoraz viac firiem a sme radi, že Opavia sa tiež rozhodla pridať ruku k dielu. Využitím už existujúcej grantovej infraštruktúry nadácie podporíme 5 špecifických projektov v rôznych regiónoch Slovenska a peniaze tak cielene poputujú presne tam, kde sa efektívne a čo najzmysluplnejšie využijú," hovoríSkutočnosť, že sa vzťahy medzi ľuďmi v období pandémie zhoršujú, uviedlo v prieskume necelýchopýtaných, v porovnaní s viac nežtých, ktorí si myslia opak. Podobne hodnotili respondenti medziľudské vzťahy aj v práve aktuálnom období vojny na Ukrajine – odcudzenie či zhoršenie vzťahov vnímaopýtaných oprotis opačným názorom.Najoptimistickejšie hodnotili vývoj medziľudských vzťahov v pandémii obyvatelia Košického kraja, kde sa k ich kladnému hodnoteniu prihlásilorespondentov, naopak, najpesimistickejšie hodnotenie dalo vzťahomobyvateľov Banskobystrického a Žilinského kraja. V období vojny na Ukrajine majú o vývoji medziľudských väzieb najlepšie mienky ľudia v Bratislavskom kraji, kde sa k ich zlepšeniu vyjadriloopýtaných. Najskeptickejšie sa k vývoju vzťahov medzi ľuďmi počas vojny stavali respondenti zo Žilinského kraja, kde ich zhoršovanie zaznamenaloopýtaných.Prieskum ďalej zisťoval, ktoré faktory Slováci považujú za kľúčové pre vznik miestnej komunity. Okrem spoločných záujmov, ktoré uviedloopýtaných, sú to zároveň dobré vzťahy so susedmi, ktoré v budovaní komunity považuje za najvýznamnejšierespondentov.Kľúčovým faktorom pri pestovaní kvalitných vzťahov so susedmi je pre Slovákov vzájomná ohľaduplnosť, avšak s rešpektom na súkromie susedov (), ďalej spoločná starostlivosť o okolie), vzájomná susedská výpomoc () a nakoniec pravidelné susedské stretávanie ().Prieskum prebiehal v dňoch 17. 5. – 20. 5. 2022 za účasti 1 012 respondentov vo veku 18 – 65 rokov. Bol realizovaný on-line formou použitia nástroja Instant Research od nezávislej výskumnej agentúry Ipsos.Projekt Živá komunita spustila Opavia, súčasť koncernu Mondelēz International, už vlani. V tomto roku projekt cieli predovšetkým na podporu komunít, ktoré rozvíjajú potenciál rodinných vzťahov. Hlavnou ideou spoločného projektu Živá komunita je tohto roku poukázanie na nutnosť starostlivosti o vzťahy medzi ľuďmi, ktoré predovšetkým počas posledných troch rokov prechádzajú náročnou výzvou. Partnerom projektu je na Slovensku Nadácia Pontis, ktorá prepája firemný, občiansky a verejný sektor v troch strategických témach, ktorými sú sociálne inovácie, filantropia a zodpovedné podnikanie. Paralelne so Slovenskom beží projekt aj v Česku, kde Opavia spolupracuje s Nadáciou Via.Na rozvoj komunitného života venovala Opavia v rámci projektu sponzorský dar vo výškekorún Nadácii Via aeur Nadácii Pontis.Viac informácií nájdete na: https://www.opavia.info/ziva-komunita/ Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ), umožňuje ľuďom správne "snackovať" vo viac než 150 krajinách sveta. S čistými výnosmi vo výške zhruba 29 miliárd dolárov v roku 2021 sa spoločnosť MDLZ stavia do pozície lídra v oblasti občerstvenia s ponukou ikonických globálnych a lokálnych značiek, ktorými sú sušienky OREO, belVita a LU; čokolády Cadbury Dairy Milk, Milka a Toblerone; bonbóny Sour Patch Kids a žuvačky Trident. Akcie spoločnosti Mondelēz International sú súčasťou indexov Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Sustainability Index. Viac informácií nájdete na www.mondelezinternational.com alebo www.twitter.com/MDLZ Spoločnosti Mondelez Czech Republic, s. r. o., a Mondelez Slovakia, s. r. o., sú súčasťou spoločnosti Mondelēz International. Generálnou riaditeľkou pre región ČR, Slovenska a Maďarska je Ivana Tůmová. Medzi výrobky, ktoré spoločnosť predáva na českom a slovenskom trhu, patria sušienky a oplátky Opavia, BeBe Dobré ráno, Brumík a oplátky Fidorka, čokoláda Figaro, oplátky Kolonáda, Miňonky a Tatranky alebo krekery TUC. Spoločnosť pôsobí v Českej republike a na Slovensku od roku 1992. V piatich výrobných závodoch, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva približne 2 800 osôb. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva približne 500 produktov pod 17 značkami.Informačný servis