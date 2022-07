Najskôr vyskúšať, až potom kúpiť. Carsharingové platformy pomáhajú prekonávať mýty o elektromobiloch

O svoj elektromobil sa delia najmä ,,early adopters"

Elektrické autá si požičiavajú ľudia na testovanie

4.7.2022 (Webnoviny.sk) -"Existujú dve skupiny vlastníkov, ktorí svoje elektromobily zdieľajú na carsharingových platformách. Jedna chce hlavne optimalizovať náklady spojené s vlastníctvom a prevádzkou vozidla. Motivujú ju financie. Priemerný zárobok získaný zdieľaním tohto typu auta môže presiahnuť viac ako 500 eur mesačne. Druhou skupinou sú ľudia, pre ktorých elektromobilita znamená budúcnosť a chcú ju sprostredkovať širšej verejnosti. Môžeme povedať, že sú to obhajcovia zelenej mobility," hovorí, ktorá patrí do portfólia mobilitných služieb ŠKODA AUTO DigitLab.Priemerný vek majiteľa elektromobilu, ktorý je ochotný svoje vozidlo zdieľať, je 36 rokov a žije v Bratislave. Patrí do skupiny "early adopters" alebo k tzv. priekopníkom, teda k ľuďom, ktorí radi skúšajú nové veci a rýchlo sa naučia používať nové technológie. Ich motivácia zdieľať svoj elektromobil s ostatnými je rôzna."Majiteľom elektromobilov odpadajú niektoré starosti, ktoré musia bežne riešiť majitelia vozidiel so spaľovacím motorom. Nemusia riešiť napríklad potrebu ochladzovania vozidla po dlhšej ceste alebo operatívu s výmenou oleja. Vlastníci elektrických áut preto nemajú až taký veľký strach o to, ako budú ľudia, ktorí si ich vozidlá požičiavajú, šetrní. Okrem toho väčšina elektromobilov zdieľaných na našej platforme sú nové autá, takže sú ešte v záruke," vysvetľuje J. Andrejka.Ľudia, ktorí si elektromobily požičiavajú, sú demograficky veľmi podobní majiteľom áut. Ich priemerný vek je 26 – 35 rokov a žijú vo väčších mestách. Najviac ich zaujíma praktická skúsenosť s elektromobilom. Väčšina z nich plánuje nákup prvého elektromobilu a radi by si ho preto vyskúšali vopred. "Zo všetkých rezervácií elektroáut na platforme HoppyGo ich bolo vlani preukázateľne 85 % s cieľom vyskúšať si tento typ automobilu," dopĺňa J. Andrejka.Na platforme HoppyGo majitelia v tejto chvíli na Slovensku ponúkajú celkovo 16 elektromobilov. Používatelia si môžu vyberať z modelov Tesla 3 a X, BMW i3, Renault ZOE, ŠKODA ENYAQ iV, Hyundai Ioniq Electric alebo Hyundai Kona Electric.Na Slovensku najazdí elektromobil počas jedného zapožičania priemerne 446 km, priemerná doba prenájmu je 2,5 dňa. Denne tak priemerne najazdí 176 km. Najlacnejší elektromobil je k dispozícii na prenájom za 125 eur na deň. Dopyt po elektromobiloch tvorí na Slovensku 9 % zo všetkých rezervácií na carsharingovej platforme.