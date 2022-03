Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu plánuje inšpekcie v ukrajinských jadrových zariadeniach

Grossi je v kontakte so všetkými stranami

Zamestnanci potrebujú dostatok odpočinku

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) plánuje „fyzické inšpekcie“ jadrových zariadení na Ukrajine. Vo štvrtok večer to povedal generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi Podrobnosti o tom, kedy alebo ako sa tieto kontroly uskutočnia, však vzhľadom na citlivosť situácie v krajine neposkytol. Podotkol však, že MAAE má v prevádzke viacero diaľkových monitorovacích zariadení.Situácia okolo jadrových zariadení na Ukrajine je „komplexná a náročná“, povedal Grossi s tým, že je v kontakte so všetkými stranami, aby zistil, ako pomôcť zaistiť ich bezpečnosť.V súvislosti s jadrovými zariadeniami v konfliktných zónach sa MAAE podľa neho snaží zabezpečiť, že už nevznikne „ďalšie utrpenie v dôsledku akéhokoľvek rádioaktívneho úniku alebo čohokoľvek, čo súvisí s jadrovými zariadeniami“.Grossi podľa svojich slov neočakáva, že by niektorá zo strán v konflikte úmyselne útočila na jadrové reaktory, no existuje riziko neúmyselného ostreľovania. Zdôraznil tiež, že ukrajinskí zamestnanci v zariadeniach, ktoré majú pod kontrolou ruské sily, musia mať dostatok odpočinku, aby sa sústredili na prácu.Grossi tiež novinárom vo Viedni povedal, že bezprostredné nebezpečenstvo výpadku elektriny v odstavenej elektrárni v Černobyle, ktorú ruské sily obsadili minulý týždeň, nehrozí, a že aj v prípade výpadku elektriny bude „dostatok času“ na jej obnovenie skôr, ako sa stane čokoľvek nebezpečné.