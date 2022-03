Ruský konvoj pri Kyjeve sa rozptýlil a preskupil, najnovšie ostreľovanie môže naznačovať nový smer vo vojne

Vlečné húfnice

Nový smer vo vojne

11.3.2022 - Masívny 64-kilometrový ruský konvoj pri Kyjeve sa rozptýlil a preskupil. Vyplýva to z nových satelitných snímok spoločnosti Maxar Technologies.Ozbrojené jednotky je vidno v mestách pri letisku Hostomeľ. Niektoré vozidlá sa podľa Maxaru presunuli do lesov, pričom majú v blízkosti vlečné húfnice, aby mohli začať strieľať. Bezprostrednosť hrozby pre Kyjev ale podľa agentúry AP nie je známa.Ruské sily pokračujú vo svojej ofenzíve na hlavné mesto Ukrajiny zo severu a východu. Podľa generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl sa snažia najmä prelomiť ukrajinskú obranu od Kuchari, 90 kilometrov na severozápad od Kyjeva, až po Demidov, ktorý sa nachádza 40 kilometrov severne od metropoly.Vo vyhlásení štáb uviedol, že ruských vojakov zastavili v úsilí o dobytie mesta Černihiv na severe, najmä tým, že Ukrajinci znova prevzali kontrolu nad mestom Baklanova Muravijka, ktoré by ruské jednotky mohli využiť na presun smerom na Kyjev.Ruské sily blokujú Charkov a pokračujú v ofenzíve na juhu okolo Mykolajiva, Záporožia a mesta Kryvyj Rih. Nepriaznivé počasie v oblasti Azovského a Čierneho mora však bráni snahám dosiahnuť breh, uviedol ukrajinský generálny štáb.Ruské sily v piatok svoje útoky zamerali aj na mestá mimo hlavnú ofenzívu, čo by mohlo značiť nový smer vo vojne. Zasiahli mesto Dnipro na východe, kde zomrela najmenej jedna osoba, a ostreľovali letiská v Ivano-Frankivsku a Lucku na západe Ukrajiny.