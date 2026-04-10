 Piatok 10.4.2026
 Meniny má Igor
10. apríla 2026

Medzinárodná akcia Podlimit odhalila daňové a colné úniky vo výške viac ako 137 miliónov eur


Tagy: Ekonomická trestná činnosť

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s medzinárodnými partnermi úspešne vykonal akciu s krycím názvom Podlimit, zameranú na ...



img_1652_copy 676x451 10.4.2026 (SITA.sk) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s medzinárodnými partnermi úspešne vykonal akciu s krycím názvom Podlimit, zameranú na odhaľovanie závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Jej súčasťou boli domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov vo viacerých regiónoch západného Slovenska. Súčasne prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v rámci trestného konania vedeného KÚFS a Úradom európskej prokuratúry.


Akciu podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča odštartovali príslušníci KÚFS vo štvrtok 9. apríla v skorých ranných hodinách. Zároveň prebiehali aj ďalšie zaisťovacie úkony v trestnej veci vedenej Úradom európskej prokuratúry a Kriminálnym úradom finančnej správy.

Dôvodom boli podozrenia zo skracovania dovozných platieb pri dovoze tovaru z Číny, vyclievanom na Slovensku v období rokov 2017 a 2018 deklarovaním nepravdivých údajov o hodnote tovaru a mieste dodania tovaru pre deklarovaných príjemcov v Českej republike.

„V dôsledku týchto praktík sa odhaduje, že clá boli znížené najmenej o 24,1 milióna eur, pričom nezaplatená DPH predstavuje viac ako 113,3 milióna eur pri takmer 4 000 doručených zásielkach. V rámci tejto medzinárodne koordinovanej akcie boli zaistené najmä listinné dôkazy, pričom zaisťovacie úkony boli súčasne vykonávané príslušnými orgánmi aj na území Českej republiky,“ informoval Daniel Kováč.

Finančná správa podľa neho dlhodobo spolupracuje s Úradom európskej prokuratúry (EPPO). V marci 2026 podpísala pracovnú dohodu o spolupráci, ktorá má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodná akcia Podlimit odhalila daňové a colné úniky vo výške viac ako 137 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomická trestná činnosť
