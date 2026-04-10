Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Polícia spolu s inšpektorátom práce odhalila v Trnave nelegálnu prácu cudzincov, vyhostila 13 ľudí
Akciu zameranú na dodržiavanie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a odhaľovanie nelegálnej práce vykonala vo štvrtok v areáli spoločnosti v Trnave polícia v spolupráci s
10.4.2026 (SITA.sk) - Akciu zameranú na dodržiavanie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a odhaľovanie nelegálnej práce vykonala vo štvrtok v areáli spoločnosti v Trnave polícia v spolupráci s Inšpektorátom práce Trnava.
„Preverovali sme oprávnenosť pobytu a výkonu pracovnej činnosti cudzincov. Počas akcie bolo skontrolovaných celkovo 13 štátnych príslušníkov tretích krajín, z toho 11 z Indie a dvaja z Nepálu. U kontrolovaných osôb bolo zistené vykonávanie inej pracovnej činnosti, než na akú im bol udelený prechodný pobyt alebo vízum, prípadne mali povolenia viazané na iného zamestnávateľa alebo zrušené súhlasné stanoviská príslušného úradu práce,“ informoval o výsledkoch kontrolnej akcie hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Voči uvedeným cudzincom bolo začaté administratívne konanie o vyhostení podľa zákona o pobyte cudzincov. Všetkým 13 osobám bolo uložené administratívne vyhostenie z územia Slovenskej republiky so zákazom vstupu na dobu jedného roka. Zároveň im bola určená lehota 15 dní na vycestovanie od vykonateľnosti rozhodnutia. Cudzinci boli administratívne vyhostení do krajín pôvodu, konkrétne do Indickej republiky a Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, pričom ide o štáty, do ktorých sa rozhodli dobrovoľne vrátiť.
Polícia bude podľa Romana Hájka v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej s cieľom dohliadať na dodržiavanie zákonných podmienok zamestnávania cudzincov a predchádzať nelegálnej práci.
Zdroj: SITA.sk - Polícia spolu s inšpektorátom práce odhalila v Trnave nelegálnu prácu cudzincov, vyhostila 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby
Medzinárodná akcia Podlimit odhalila daňové a colné úniky vo výške viac ako 137 miliónov eur
