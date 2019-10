Medzinárodná džudistická federácia potrestala Irán pre škandál na MS

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Lausanne 22. októbra (TASR) - Medzinárodná džudistická federácia (IJF) potrestala iránsky zväz dva mesiace po škandále okolo Saeida Mollaeiho na MS v Tokiu. Predbežne ho suspendovala do vyrieknutia konečného verdiktu, zdôvodnila to porušením etického kódexu a olympijskej charty.Mollaei nerešpektoval príkaz vlády a 28. augusta nastúpil v semifinále proti Belgičanovi Matthiasovi Cassemu. Pred duelom mu minister športu Davar Zani nariadil, aby opustil svetový šampionát. V prípade víťazstva by totiž naňho vo finále čakal zápas s Izraelčanom Sagim Mukim. Iránec prehral s Cassem a skončil piaty. Tamojší športovci už niekoľko desaťročí nenastupujú na súboje s izraelskými súpermi, keďže Irán neuznáva Izrael ako štát.reagoval prezident iránskeho zväzu Arash Miresmaeili. Iránci môžu rozhodnutie napadnúť na Športovom arbitrážnom súde (CAS) vo švajčiarskom Lausanne. Informovala o tom agentúra SID.