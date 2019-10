Na Sabovčíkovej šou budú i súrodenci Beständigovci a Březinová

Na ilustračnej snímke športová dvojica Oľga Beständigová a Ilhan Mansiz z Turecka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na rozlúčke Jozefa Sabovčíka 7. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa slovenským divákom predvedie viacero svetových i domácich krasokorčuliarskych hviezd. Na podujatí Fire on Ice nebudú chýbať ani bývalí reprezentanti a súrodenci Oľga a Jozef Beständigovci či nádejná česká pretekárka Eliška Březinová. Všetci traja sa s bronzovým medailistom zo ZOH 1984 veľmi dobre poznajú a veria, že spoločne predvedú divákom v Bratislave úžasnú šou.Sabovčík sa už raz lúčil s kariérou, v roku 2016 korčuľoval počas exhibície na majstrovstvách Európy v Bratislave, no teraz bude mať oveľa väčší priestor a celú vlastnú šou.povedala Oľga Beständigová.Tá sa počas exhibície predstaví po rokoch spoločne na ľade so svojím bratom Jozefom. Okrem nich vystúpia aj olympijský víťaz zo Salt Lake City 2002 Alexej Jagudin, zlatá zo Soči 2014 Adelina Sotnikovová, olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin či európsky šampión Tomáš Verner.povedal Jozef Beständig.Slovenským divákom sa predstaví aj mladá česká krasokorčuliarka Eliška Březinová. Tá sa tiež pozná so Sabovčíkom veľmi dobre, keďže ju od minulého roku trénuje. "uviedla dvadsaťtriročná pretekárka, ktorá obsadila na vlaňajších ME 10. miesto.Spoluprácu s dvojnásobným majstrom sveta si veľmi pochvaľuje najmä preto, že sám Sabovčík súťažil na najväčších svetových fórach a do jej tímu priniesol cenné skúsenosti.uviedla Češka. Počas šou Fire on Ice predvedie svoj krátky program a pripravuje aj prekvapenie: