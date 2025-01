Medzinárodná hokejová federácia bude rozhodovať o účasti Rusov na ZOH

Otázka účasti ruských hokejistov na budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo je na stole. O ich osude rozhodne Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na najbližšom zasadnutí rady, ktoré je na programe od nedele do budúceho utorka.





IIHF zakázala ruským a bieloruským tímom účasť na medzinárodných turnajoch od invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Obe reprezentácie tak vynechali už tri svetové šampionáty a nebudú štartovať ani na májových MS vo Švédsku. V prípade účasti na nadchádzajúcich ZOH by Rusi obhajovali striebro z Pekingu, ktoré získali len štyri dni pred začiatkom invázie.Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolil športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť na letných OH v Paríži, no iba v prípade splnenia určitých podmienok. Štartovať mohli len v individuálnych športoch, nesmeli byť spojení s armádnymi a bezpečnostnými zložkami svojich krajín, nemohli podporovať vojnu na Ukrajine a museli splniť podmienky Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).Podobne je to momentálne aj s účasťou Rusov a Bielorusov na ZOH 2026. Za splnenia rovnakých podmienok sa na olympiádu môžu kvalifikovať krasokorčuliari, rýchlokorčuliari a šortrekári, ktorým to v decembri povolila Medzinárodná korčuliarska únia (ISU). Informácie priniesla agentúra MTI.Slováci budú v Miláne štartovať v pozícii obhajcov bronzových medailí. Mužstvo trénera Craiga Ramsayho si účasť zaistilo na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, ktorý sa uskutočnil na prelome augusta a septembra. V prípade účasti Ruska sa slovenská reprezentácia predstaví spolu s nimi v C-skupine. Doplnili by ich ešte USA a Lotyšsko. Ak IIHF rozhodne o ich neúčasti, Slováci budú v B-skupine spolu s Fínskom, Švédskom a Dánskom.O miestenku ešte bojujú Slovenky, ktoré sa predstavia v záverečnom kole kvalifikácie od 6. do 9. februára v nemeckom Bremerhavene.