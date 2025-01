FC Barcelona deklasovala Valenciu 7:1, Flick: Milujem hlad nášho tímu

Ani futbalisti Valencie nič nezmenili na konštatovaní, že hráči FC Barcelona ešte v kalendárnom roku 2025 neprehrali. Proti tímu, ktorý bojuje o záchranu v španielskej lige, triumfovali v nedeľňajšom zápase 7:1, pričom zvíťazili v šiestom zápase z uplynulých siedmich.





"Milujem hlad, ktorý ukazuje tento tím a spôsob, akým to dáva najavo," uviedol tréner Barcelony Hansi Flick podľa fcbarcelona.com. Jeho zverenci sa síce v novom roku prezentujú úspešnými výsledkami, no na víťazstvo v domácej lige čakali od 3. decembra. Odvtedy dvakrát remizovali a dvakrát prehrali, no proti Valencii nadviazali gólovou efektivitou na nedávne stretnutia. V siedmich januárových zápasoch strelili až 29 gólov, najviac z nich si odniesla práve Valencia, ktorá prehrávala už po 1. polčase 0:5."Zápas sme začali sústredenou hrou s veľkou intenzitou. Dali sme niekoľko pekných gólov. Bol to pre mňa perfektný zápas, v ktorom hráči ukázali veľa dobrých vecí," konštatoval Flick, ktorého tešilo, že sa tím neuspokojil so skóre 2:0 ani 3:0. "Nezastavili sme sa a bojovali až do konca," zdôraznil nemecký kouč.Barcelona sa vďaka víťazstvu a aj bezgólovej remíze Athleticu Bilbaou s Leganes posunula na 3. miesto tabuľky. Na madridské kluby Real a Atletico stráca sedem, resp. štyri body.