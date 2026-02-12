|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Perla
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. februára 2026
Medzinárodná hokejová federácia chce návrat Rusov a Bielorusov
Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine.
Zdieľať
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) chce čo najskorší návrat ruských a bieloruských tímov do súťažného diania. Uviedol to prezident IIHF Luc Tardif reportérom v dejisku zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine. „Chceme ich späť čo najskôr. Pretože to v prvom rade bude znamenať, že svet je lepšie miesto,“ vyhlásil Tardif podľa AFP.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0
ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0