 Štvrtok 12.2.2026
 Šport

12. februára 2026

Medzinárodná hokejová federácia chce návrat Rusov a Bielorusov



Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine.



Medzinárodná hokejová federácia chce návrat Rusov a Bielorusov

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) chce čo najskorší návrat ruských a bieloruských tímov do súťažného diania. Uviedol to prezident IIHF Luc Tardif reportérom v dejisku zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine. „Chceme ich späť čo najskôr. Pretože to v prvom rade bude znamenať, že svet je lepšie miesto,“ vyhlásil Tardif podľa AFP.


