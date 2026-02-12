|
12. februára 2026
ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0
Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v piatok 13. februára.
Zdieľať
Hokejisti Kanady zvíťazili nad Českom 5:0 v úvodnom zápase oboch tímov na ZOH 2026 v Miláne. Duel mali herne pod kontrolou a hoci sa aj Česi viackrát dostali k sľubným šanciam, favorizovaný zámorský tím dokázal hernú prevahu potvrdiť aj gólmi. Brankár Jordan Binnington si udržal čisté konto. Okrem kapitána Sidneyho Crosbyho a obrancu Drewa Doughtyho išlo pre ostatných hráčov Kanady o premiéru na ZOH.
Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v piatok 13. februára. Čechov čaká od 16.40 h súboj s Francúzom, Kanaďania budú hrať o 21.10 h proti Švajčiarsku.
Kanaďania sa od úvodu snažili o ofenzívu, no dlho sa im nedarilo prekonať brankára Dostála. Ten podržal svoj tím aj počas oslabenia po vylúčení Sedláka. Česi hrozili najmä brejkmi a na pozore sa musel mať aj kanadský brankár Binnington. Favorit išiel do vedenia gólom „do šatne,“ o ktorý sa postaral Celebrini, keď tečoval strelu Makara - 1:0.
Česi sa naďalej snažili držať krok so súperom, no ten sa prezentoval sebavedomým výkonom a snažil sa hrať čo najviac s pukom. V 27. minúte pridal druhý gól Kanady Stone, ktorý zužitkoval prihrávku Marnera. Zámorský tím definitívne rozhodol o svojom víťazstve tretím gólom, o ktorý sa po prihrávke Marchanda a úniku postaral Horvat - 3:0. Kanaďania mali hru pod kontrolou, úspešne čelili ofenzívnym snahám Česka a v 48. minúte potrestali vylúčenie Kubalíka. Spoluprácu ofenzívnych hviezd zakončil zblízka MacKinnon po prihrávkach McDavida a Crosbyho - 0:4. V 54. minúte sa do streleckej listiny zapísal aj Suzuki, ktorý zblízka jemne tečoval puk od McDavida - 0:5.
hlasy /zdroj: IIHF/:
Mitch Marner, útočník Kanady: „Bol to pre nás dobrý prvý krok. Jordan Binnington bol skvelý počas celého zápasu. Jeho zákrok proti šanci Davida Kämpfa bol dôležitý a udržal skóre 0:0.“
Nathan MacKinnon, útočník Kanady: „Brankár Jordan Binnington bol úžasný. Predviedol niekoľko skvelých zákrokov. Aj vďaka nemu bolo dlho 0:0, no potom sme sa nakopli.“
Roman Červenka, útočník a kapitán ČR: „Kanada má neuveriteľný tím, ktorý hral naozaj dobre. Snažili sme sa podať čo najlepší výkon, ale nevyužili sme svoje gólové šance. Je ťažké zvíťaziť, keď nestrelíte góly. Lukáš Dostál nás podržal mnohými dôležitými zákrokmi.“
ZOH 2026 hokej, A-skupina
Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:5)
Góly: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley). Rozhodcovia: M. Holm (Švéd.), McCauley - Cherrey (obaja Kan.), Briganti (USA), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 11.451 divákov.
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Kundrátek - Nečas, Hertl, Pastrňák - Kaše, Kämpf, Palát - Tomášek, Sedlák, Červenka - Stránský, Faksa, Kubalík - Flek
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Morrissey, Dougthy, Harley, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Horvat, Marchand - Bennett
tabuľka A-skupiny:
1. Kanada 1 1 0 0 0 5:0 3
2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 4:0 3
3. Francúzsko 1 0 0 0 1 0:4 0
4. Česko 1 0 0 0 1 0:5 0
