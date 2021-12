Medzinárodná hokejová federácia pre omikron zrušila viaceré svetové šampionáty

Šokujúca informácia

Obavy o budúcnosť

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Neželaný vianočný darček pre širokú hokejovú komunitu. Počas štedrého dňa zverejnila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) správu, že januárové svetové šampionáty v hokeji sa neuskutočnia pre rýchle šírenie koronavírusu, resp. jeho infekčnejšieho variantu omikron Rozhodla o tom Rada IIHF na základe odporúčania lekárskej komisie IIHF. Medzi zrušenými podujatiami sú aj majstrovstvá sveta žien do 18 rokov divízia I, v A-skupine v maďarskom Győri sa mali predstaviť aj slovenské reprezentantky."Je to šokujúca informácia, ktorá prišla dva týždne pred začiatkom šampionátu. Ročník narodenia dievčat 2003 a 2004 nemal žiadne vrcholové podujatie, ako sú majstrovstvá sveta. Ale rozumiem, prečo sa organizátori takto rozhodli. Ochrana zdravia je priorita," skonštatovala generálna manažérka ženský hokejových reprezentácii Slovenska Ľubomíra Kožanová na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)."Je to škoda, aktuálny ročník je u nás takpovediac silnejší. Získali sme s nimi bronzovú medailu na olympiáde mládeže v Lausanne 2020 a verili sme, že to bude ročník, ktorý môže doniesť medailu, dokonca sa až pokúsiť dostať sa späť to top divízie."Zrušenie medzinárodných podujatí mrzí zástupcov nášho ženského hokeja o to viac, že tréningová činnosť na Slovensku je za ostatné dva roky na nízkej úrovni a mnoho dievčat netrénuje vôbec. Aktuálne sú zakázané aj ligové zápasy."Veľmi nás to ovplyvňuje a mám obavy, aby v budúcnosti mal kto reprezentovať Slovenskú republiku. Môže sa stať, že veľa dievčat s hokejom skončí. Dva roky nemali šampionát, na Slovensku nemôžu hrať ligové zápasy ani trénovať. Motivácia zostať pri tomto športe bude nulová. Možno zostane zopár dievčat, ktoré budú mať silnú motiváciu zotrvať pri seniorskom národnom tíme. Ale pri členskej základni, ktorú máme, je to absolútne devastačné," pokračovala Kožanová.Generálna manažérka ženských hokejových reprezentácii žien na Slovensku verí, že IIHF bude v budúcnosti premýšľať nad organizáciou týchto majstrovstiev sveta skôr v decembrovom termíne počas asociačnej prestávky."Keď sa organizátori, či už našej divízie v Maďarsku alebo nižšej divízie v Rakúsku, dva týždne pred konaním podujatia dozvedia, že šampionát nebude, znamená to obrovské straty pre organizátorov ale aj pre celú komunitu ženského hokeja. Slovensko teda zostáva zatiaľ posledným organizátorom top divízie majstrovstiev sveta žien do 18 rokov, ktoré sme organizovali práve v decembri v Bratislave," dodala Kožanová na webe hockeyslovakia.sk.