Libor Hudáček v Lugane skončil a vracia sa späť do KHL

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Libor Hudáček sa vracia do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) . Pôsobiť bude v bieloruskom tíme Dinamo Minsk.Skúsený 31-ročný center sa po dvoch mesiacoch rozlúčil so švajčiarskym tímom HC Lugano, kde v desiatich zápasoch strelil osem gólov. Potom sa do zostavy Lugana vrátili viacerí zranení hráči a v zostave "Bianconeri" už na strieborného medailistu z MS 2012 nezostalo miesto.Sezónu 2021/2022 Hudáček začal v ruskom tíme KHL Neftechimik Nižnekamsk.