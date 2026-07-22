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22. júla 2026
Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku otvorí svoje brány už koncom júla
Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku (MJDDŠ), najväčší jazzový workshop na Slovensku, prinesie do Piešťan od 26. do 31. júla 2026 špičkových hudobníkov z európskej i svetovej jazzovej scény.
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Sedemnásť renomovaných lektorov povedie odborné dielne určené všetkým, ktorí chcú zdokonaliť svoje jazzové remeslo. Bohatý program poteší aj širokú verejnosť – pripravené sú koncerty s voľným vstupom, jam sessions aj afterparty, ktoré vytvoria jedinečnú atmosféru tohto výnimočného jazzového týždňa.
Renomovaní jazzoví lektori, overená metodika výučby, široký záber tém, množstvo koncertov a spoločného hrania, jedinečný genius loci kúpeľného mesta – to všetko vás čaká na Medzinárodnej jazzovej dielni Doda Šošoku, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 31. júla 2026 v Piešťanoch.
Účastníkov dielní budú viesť renomovaní hudobníci a pedagógovia z troch krajín, medzi nimi americký spevák JD Walter (spev), Simona Hulejová (spev), Klaudius Kováč, Peter Preložník a Ľuboš Šrámek (klavír). Lektorský tím dopĺňajú Tomáš Baroš (kontrabas, basgitara), Michal Bugala (gitara), Ľubomír Gašpar (cimbal), Kornél Fekete-Kovács (trúbka), Sisa Michalidesová (flauta), Nikolaj Nikitin a Milo Suchomel (saxofón, klarinet), Stano Palúch (husle), Martin Uherek (saxofón), Vojtech Szabó (akordeón) a Marián Ševčík (bicie).
Verejnosť sa môže v rámci MJD 2026 tešiť na sériu koncertných podujatí – otvárací koncert v pondelok 27. júla o 18:00 v Kine Fontána, koncert lektorov a hostí v utorok 28. júla o 19:00 v Mliečaku, záverečný koncert spevákov a Michal Bugala Guitar Session v stredu 29. júla (Mliečak a Gitarové múzeum) či špeciálne vystúpenie Waking Vision Trio vo štvrtok 30. júla o 19:00 v Kine Fontána, ktoré bude patriť k vrcholom tohtoročného programu – vystúpenie sa uskutoční v rámci One Day Jazz Festivalu.
Festivalový týždeň uzavrie koncert frekventantov v piatok 31. júla o 19:00 v La Musica. Súčasťou verejného programu budú aj večerné jamsessiony v priestoroch Mliečak a La Musica, ktoré ponúknu priestor na spontánne hudobné stretnutia, a afterparty s vystúpeniami Rišo zo Žužulety.
Podujatie finančne podporil Trnavský samosprávny kraj, Nadácia Tatra Banky, SOZA, Hudobný fond, Nadácia e.sk, U.S. Embassy Bratislava.
MJDDŠ sa koná pod záštitou župana TTSK Jozefa Viskupiča.
Viac informácií a registrácia: www.jazzovadielna.sk
Informácie:
Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku (MJDDŠ) 2026; 26-31.7.2026, Piešťany – ZUŠ Piešťany, Kino Fontána, Mliečak, La Musice, Gitarové múzeum
27. júla 2026 od 18:00 – 20:00 – Otvárací koncert MJD 2026 /Kino Fontána
28. júla 2026 od 19:00 – 20:00 – Koncert lektorov a hostí /Mliečak
28. júla 2026 – od 20:00 – 00:00 – Jamsession /Mliečak
29. júla 2026 od – 18:00 – 19:30 – Záverečný koncert spevákov /Mliečak
29. júla 2026 od – 19:00 – 21:00 – Michal Bugala Guitar Session Gitarové múzeum
29. júla 2026 od – 20:00 – 22:00 – Jamsession /La Musica
29. júla 2026 od – 20:00 – 00:00 – Afterparty – Rišo zo Žužulety, David zo Senca /Mliečak
30. júla 2026 od – 19:00 – 20:00 – Waking Vision Trio (pre účastníkov MJD 2026 vstup zdarma) Kino Fontána
30. júla 2026 od – 20:00 – 00:00 – Jamsession / Mliečak
31. júla 2026 od – 19:00 – 20:00 – Koncert frekventantov / La Musica
31. júla 2026 od – 20:00 – 22:00 – Jamsession / La Musica
Vstupenky:
https://www.jazzovadielna.sk/prihlaska/
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