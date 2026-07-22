|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Magdaléna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júla 2026
Ako byť v bezpečí aj so slúchadlami v ušiach? Huawei pozná odpoveď
Slúchadlá sa stali bežnou súčasťou našich životov. Chodíme s nimi po ulici, na nákup, behať, či bicyklovať.
Zdieľať
Hoci počúvanie hudby či podcastov môže byť pre nás prospešné, a pri športe dokonca motivujúce, samotný akt nosenia slúchadiel nám v týchto situáciách oslabuje jeden z najdôležitejších zmyslov - sluch, vďaka čomu sa môžeme ľahko dostať do nebezpečenstva. To však môže byť vďaka slúchadlám Huawei FreeClip 2 S minulosťou. Novinka Huawei FreeClip 2 S sú vďaka unikátnej otvorenej konštrukcii dokonalou voľbou pre šport, cestovanie, či objavovanie nových destinácií.
Vnímajte svoje okolie aj so slúchadlami v ušiach
Tradičné slúchadlá často izolujú používateľa od okolitého sveta, čo môže byť pri pohybe v meste či pri športe rizikové. Otvorená konštrukcia Huawei FreeClip 2 S necháva uši voľné, čo umožňuje plne vnímať okolité zvuky. Či už ide o idúce auto, hlasy kolegov alebo ruch rušnej ulice, s týmito slúchadlami zostávate v strehu.
O to, aby hudba zostala zrozumiteľná aj v hluku, sa stará AI procesor NPU, ktorý automaticky upravuje zvuk podľa toho, či sa nachádzate v tichom prostredí alebo napríklad v MHD .To umožňuje používateľom počas behu, bicyklovania alebo prechádzok v neznámych mestách plne vnímať okolité zvuky, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť pri zachovaní vysokej kvality zvuku.
Dovolenka bez nabíjačky
S Huawei FreeClip 2 S môžete nechať nabíjací kábel doma. Slúchadlá ponúkajú až 9 hodín nepretržitého prehrávania na jedno nabitie a v kombinácii s elegantným puzdrom Luminous Charging Case sa celková výdrž predlžuje až na 38 hodín.
Navyše, vďaka rýchlemu nabíjaniu už 10 minút v puzdre zabezpečí ďalšie 3 hodiny počúvania. Slúchadlá zároveň podporujú bezdrôtové nabíjanie a po novom ich možno nabiť aj pomocou nabíjačky pre hodinky Huawei, čo zároveň šetrí miesto v kufri pri cestovaní.
Komfort a odolnosť v každom teréne
Každé slúchadlo váži len 5,1 gramu, vďaka čomu ich v uchu po chvíli prestanete vnímať. Inovatívny dizajn Airy C-bridge mostíka v kombinácii s tvarovaním Comfort Bean zaisťuje, že slúchadlá stabilne držia na mieste aj pri náročnom športe alebo aktívnom pohybe. S certifikovanou odolnosťou IP57 sú navyše pripravené na prach a náhodné ošpliechanie vodou počas letných výletov.
Technológia ukrytá v šperku
Huawei opäť stiera hranice medzi elektronikou a módou. Slúchadlá v prevedeniach Deepsea Blue a Space Silver pôsobia skôr ako štýlový doplnok než klasická technika. Ich puzdro svojím prémiovým spracovaním pripomína šperkovnicu, no zároveň ukrýva pokročilý systém troch mikrofónov pre čisté hovory aj vo veternom počasí na pláži.
Cena a kompatibilitaHuawei FreeClip 2 S sú plne kompatibilné so systémami iOS, Android aj Windows. Dostupné sú u predajcov Alza a Nay za odporúčanú cenu od 245 eur. Zákazníci, ktorí si ich zakúpia v období do 23. augusta, môžu využiť uvádzaciu 10 % zľavu.
Súvisiace články:
Zafírové sklo, bezkontaktné platby a výdrž batérie až 10 dní: Huawei prináša na slovenský trh nadupané hodinky série WATCH FIT 5 (20. 5. 2026)
Huawei uvádza na trh štýlové top hodinky Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition a ultraľahký náramok Huawei Band 11 (17. 3. 2026)
Audio šperk, ktorý sa nestratí ani na móle: Huawei FreeClip 2 sú „náušnice“ s dokonalým zvukom (16. 2. 2026)
Dokonalý valentínsky pár: Tieto slúchadlá a hodinky si zamilujete na prvý pohľad (6. 2. 2026)
HUAWEI FreeClip 2: Unikátne slúchadlá novej generácie pre celodenné pohodlie prichádzajú na Slovensko (22. 1. 2026)
Huawei na globálnom podujatí v Dubaji predstavil skladací smartfón Huawei Mate X7 a novú generáciu inovatívnych zariadení (16. 1. 2026)
Pripravte sa na Silvester s výnimočnou kvalitou fotografií smartfónu Huawei Pura 80 Pro (30. 12. 2025)
Darčeky na poslednú chvíľu? Tieto potešia každého člena rodiny (18. 12. 2025)
Huawei WATCH GT 6: Lyžiarsky tréner na zápästí (8. 12. 2025)
Vianočná nádielka od Huawei: Top smart hodinky za výnimočné ceny pre celú rodinu (2. 12. 2025)
Prečítajte si tiež
Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku otvorí svoje brány už koncom júla
Hitlerov rodný dom dostal novú úlohu. Z pútnického miesta neonacistov je policajná stanica