Medzinárodná koalícia a iracká armáda obnovili spoločné operácie proti Islamskému štátu

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi a iracká armáda obnovili spoločné vojenské operácie v rámci boja proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Vo štvrtok to oznámila kancelária vrchného veliteľa ozbrojených síl, ktorým je premiér Ádil Abdal Mahdí.Vo vyhlásení uviedla, že sa tak stalo pre pokračujúcu hrozbu zo strany IS, ktorej militanti sa skrývajú v častiach severného Iraku. Zároveň naznačila, že Bagdad stále stojí za svojím úmyslom zreorganizovať vzťah irackej armády so Spojenými štátmi."Vzhľadom na pokračujúce aktivity teroristickej skupiny v mnohých oblastiach Iraku a za účelom využitia zostávajúceho času medzinárodnej koalície pred vytvorením nového vzťahu sme sa rozhodli uskutočniť spoločné akcie," uvádza sa vo vyhlásení.Koalícia a iracké sily pozastavili spoluprácu v boji proti militantom z IS 5. januára, po tom, čo dva dni predtým americký nálet pri Bagdade zabil vysokopostaveného iránskeho generála Kásema Solejmáního a popredného veliteľa irackých milícií Abú Mahdího al-Muhandísa.To vyvolalo hnev irackých predstaviteľov a poslanci následne po nálete schválili rezolúciu vyzývajúcu vládu na vyhostenie zahraničných síl z krajiny. Koalícia sa pred obavami z iránskeho protiútoku zamerala na ochranu svojich vojakov.Aj napriek náznakom deeskalácie napätia v regióne sa Mahdí vyjadril, že by sa mali americkí vojaci stiahnuť z krajiny. Ako tiež povedal, už podnikli kroky, aby tento proces posunuli vpred.