Občianske združenie podá žalobu vo veci pádu vojenského lietadla v obci Hejce

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie (OZ) AN-24 (5605) – Hejce v najbližšej dobe podá žalobu voči Slovenskej republike vo veci havárie vojenského lietadla AN-24, ku ktorej došlo 19. januára 2006 v katastri severomaďarskej obce Hejce počas letu na trase Kosovo – Košice.Súdnou cestou chcú dosiahnuť obnovenie vyšetrovania v danej veci. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval predseda OZ Ľudovít Orlický.„Chceme, aby súd svojím uznesením nariadil nové vyšetrovanie, pokiaľ k tomu nedôjde, tak máme pripravenú žalobu na medzinárodný súd,“ uviedol Orlický.Ako ďalej uviedol, je veľa nezrovnalosti medzi výpoveďou svedkov, fotografiami z miesta nehody a informáciami uvedenými v oficiálnom spise.„Výpovede svedkov hovoria o tom, že sa lietadlo opravovalo pred letom aj po lete z Košíc do Kosova. Napríklad výškomer z fotografií na mieste nehody ukazuje inú hodnotu ako je hodnota v oficiálnom spise, jedna vrtuľa bola zapráporovaná to znamená v pozícii, aby mala čo najmenší odpor a druhá bola v normálnom stave, jeden motor mal veľké vibrácie, druhý skoro nulové a mnoho iných vecí, ktoré indikujú to, že bol problém s motorom,“ uviedol Orlický.Ako ďalej dodal, podľa oficiálneho spisu bola na mieste nájdená iba jedna čierna skrinka, takzvaný dátový záznamník, do ktorého sa zaznamenávajú údaje o lete, akými sú výška, rýchlosť, stúpanie, klesania.„Druhá čierna skrinka je hlasový záznamník z kokpitu a o tomto záznamníku tvrdia, že v lietadle nebol. My máme informácie, že bol, čo potvrdzujú fotografie zo spisu záchranárov a bolo nám ústne potvrdené, že táto fotografia je naozaj relevantná,“ dodal Orlický.Príčina havárie nebola dlho jasná. Nakoniec sa však potvrdila pôvodná domnienka a vyšetrovanie sa uzavrelo s tým, že hlavnou príčinou havárie bolo, pravdepodobne, zlyhanie posádky lietadla.Po desiatich rokoch od nehody v roku 2016 sa niektorí pozostalí dožadovali nového vyšetrenia havárie, pretože podľa nich závery vyšetrovania vychádzali z neúplných informácií.Generálna prokuratúra však skonštatovala, že pôvodné rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade havárie bolo vydané zákonne.Analýza podľa oficiálnych informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, príčinu nehody nebolo možné jednoznačne určiť.Vojenský špeciál An-24 havaroval pred 14 rokmi 19. januára 2006 po náraze do kopca Borsó pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube lietadla bolo 43 ľudí vracajúcich sa z mierovej misie KFOR v srbskej provincii Kosovo.Tragickú leteckú nehodu neprežilo 41 profesionálnych vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Prežil jediný vojak Martin Farkaš.