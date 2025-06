Medzinárodná porota FIPRESCI bude hodnotiť výber festivalových filmov

Poznáme mená porotcov FIPRESCI

31. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:

17.6.2025 (SITA.sk) - Na 31. Medzinárodnom filmovom festivale Art Film, ktorý sa uskutoční v Košiciach, nebude chýbať ani prestížna porota FIPRESCI – Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Jej úlohou bude hodnotiť výber filmov z Medzinárodnej súťaže hraných filmov, Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy a filmov zo Slovenskej sezóny. Porota udelí vlastné ocenenie Modrý anjel / Cena FIPRESCI snímke s výnimočným tvorivým prístupom a umeleckou hodnotou.Medzi hodnotené snímky patria tri tituly z Medzinárodnej súťaže hraných filmov., debut litovskej režisérky Saulė Bliuvaitė, rozpráva príbeh trinásťročnej Márie, ktorá sa v snahe uniknúť sivej realite priemyselného mestečka prihlási do modelingovej školy. Namiesto vysnívanej budúcnosti však narazí na tvrdé požiadavky na ženskú krásu.slovenskej režisérky Alexandry Makarovej sleduje osud maliarky, ktorá sa v roku 1981 vracia z exilu vo Viedni do Československa, aby uzavrela nedoriešenú kapitolu svojho života. Jej cesta do Košíc sa stáva stretom minulosti s prítomnosťou a skúškou identity na oboch stranách železnej opony. Film ocenili diváci aj porota na rakúskom festivale Diagonale. Filmod severomacedónskeho režiséra Georgiho M. Unkovského prináša úprimnú, no spoločensky ostrú komediálnu drámu o tínedžerovi z pastierskej dediny, ktorý sa prostredníctvom elektronickej hudby snaží vymaniť z tradícií a nájsť cestu k slobode aj láske. Film ocenili diváci i porota na festivale Sundance.O cenu FIPRESCI sa uchádzajú aj tri filmy z Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy. Poľský debutrežisérky Marie Zbąskej sa sústredí na manželský pár, ktorý sa pokúša zachrániť svoj vzťah netradičnou cestou – 400 kilometrov dlhou zimnou púťou pri pobreží Baltského mora. Ich výprava sa zmení na dojímavú reflexiu nepochopenia a snahy nájsť spoločný rytmus života.slovenského fotografa a režiséra Martina Kollara je výtvarne precízne spracovaná filmová esej, ktorá pozoruje krajinu, ľudí a plynutie času. S jemnou dávkou irónie a melanchólie skúma vzťah človeka a priestoru, v ktorom žije. Ukrajinská režisérka Zhanna Ozirna vo filmeponúka komorný pohľad na začiatok vojny cez príbeh mladého páru uväzneného vo vlastnom byte. Namiesto veľkolepých vojnových scén sa sústredí na psychologické napätie a každodenné rozhodnutia, ktoré sa v krízových situáciách stávajú otázkou prežitia.V sekcii Slovenská sezóna budú porotou hodnotené dve celovečerné snímky., voľne inšpirovaná prózou Ťapákovci od Boženy Slančíkovej Timravy, mieša prvky magického realizmu, folklórnej grotesky a spoločenskej alegórie. Príbeh pasívnych bratov, ktorí žijú medzi svetom živých a mŕtvych, je originálnym pohľadom na slovenskú mentalitu, kde láska má moc prekročiť aj hranice záhrobia.nórskeho režiséra Bårda Breiena, v ktorom má Slovensko koprodukčný podiel, ponúka dramatický príbeh o vzostupe a páde športovej legendy – boxera Magneho Havnåa. Film skúma vzťah dvoch bratov, ktorých spojila vášeň pre šport. Výpravná dráma s emocionálnym jadrom skúma, čo všetko dokáže úspech zatieniť – vrátane vlastnej rodiny.Prítomnosť poroty FIPRESCI potvrdzuje rastúci význam IFF Art Film na medzinárodnej festivalovej scéne a zároveň prináša ďalší odborný pohľad na súčasnú kinematografiu. Medzi jej členov tento rok patria britský filmový teoretik Jonathan Murray, slovenská poetka a filmová teoretička Mária Ferenčuhová a švajčiarsky kritik Malik Berkati. IFF Art Film je jediným festivalom na Slovensku, ktorý hostí túto porotu a udeľuje prestížne ocenenie FIPRESCI.Členmi tohtoročnej poroty sú tri medzinárodne uznávané osobnosti filmovej teórie a kritiky.zo Spojeného kráľovstva je profesor filmovej teórie, histórie a kritiky na Edinburskej univerzite. Je autorom viacerých významných filmových publikácií, spoluautorom magazínu Cineaste a jedným zo šéfredaktorov odborného časopisu Journal of British Cinema and Television.Slovenské zastúpenie bude mať poetka, prekladateľka a filmová teoretička. Je autorkou a editorkou troch monografií o filme a napísala päť básnických kníh. Okrem bohatej literárnej činnosti sa venuje aj akademickej práci a prednáša na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V minulosti pôsobila na VŠMU a dnes pracuje ako vedecko - výskumná pracovníčka v Slovenskom filmovom ústave. V oblasti filmu sa špecializuje najmä na slovenský dokumentárny film a filmové eseje.Tretím členom je švajčiarsky novinár a filmový kritik, ktorý pôsobí v Berlíne. Je šéfredaktorom medzinárodného online magazínu j:mag, zameraného na kultúru a spoločenské témy. Dlhodobo pôsobí ako porotca na viacerých medzinárodných filmových festivaloch v Európe a Ázii. Je členom FIPRESCI, ale aj ďalších profesionálnych organizácií ako Európska filmová akadémia či Švajčiarska asociácia filmových novinárov.Federácia FIPRESCI pôsobí na filmových festivaloch po celom svete a jej ocenenie je považované za jedno z najprestížnejších v oblasti filmového umenia. IFF Art Film je jediným filmovým festivalom na Slovensku, ktorý ho udeľuje. 