V Prahe vznikol nový investičný fond zameraný na strategické investície do vodného hospodárstva

Fond chce podporovať inovácie, ktoré pomôžu čeliť výzvam ako nedostatok pitnej vody a klimatické zmeny

Fond H2O FUND SICAV, a.s. v skratke:



Právna forma: Investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom



Sídlo: Praha, Česká republika



Počiatočný kapitál: 50 mil. eur



Správca fondu: AVANT investiční společnost, a.s.



Depozitár fondu: ČSOB banka



Činnosť fondu je regulovaná Českou národní bankou ČNB



https://www.h2ofund.eu/



17.6.2025 (SITA.sk) - So sídlom v Prahe vznikol investičný fond H2O FUND SICAV, a.s., ktorý sa zameriava na podporu technologických inovácií a ekologických riešení a celkovo na strategické investície do vodného hospodárstva a infraštruktúry v Európskej únii, Veľkej Británii a Izraeli. Jeho zakladateľom je najväčšia vodárenská spoločnosť na Slovensku, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s aktívami v hodnote takmer 600 miliónov eur. Aby fond naplnil svoje investičné poslanie, jeho počiatočný kapitál je 50 miliónov eur. Správcom fondu je investičná spoločnosť Avant a depozitárom je ČSOB banka.Fond H2O FUND SICAV, a.s. má ambíciu podporovať riešenia globálnych výziev súvisiacich s vodným hospodárstvom, vodárenstvom a efektívnym využívaním vodných zdrojov dlhodobým a udržateľným spôsobom. "Voda je strategickou surovinou, ktorá vyžaduje systematickú ochranu. V tomto smere je zásadné inovovať vodárenskú infraštruktúru tak, aby sme dokázali čeliť dopadom klimatických zmien a predchádzať nedostatku pitnej vody. Fakt, že ide o strategicky a bezpečnostne dôležitú oblasť pre EÚ, potvrdzuje pripravovaná Európska stratégia vodnej odolnosti EWRS. Naším zámerom je investíciami podporiť projekty prinášajúce dlhodobé riešenia pre ochranu, riadenie vodných zdrojov a moderné a efektívne vodárenstvo," hovorí prezident fondu Vazil Hudák.Fond H2O FUND SICAV, a.s. hľadá príležitosti v oblastiach, ako je čistenie komunálnych a priemyselných vôd, moderné zavlažovacie systémy a technológie na znižovanie spotreby vody. Fond je tiež otvorený aj iným príležitostiam, ktoré primárne alebo sekundárne podporujú uvedené kľúčové investičné oblasti. Cieľom investičnej stratégie je dosahovať atraktívnu a predvídateľnú finančnú návratnosť a súčasne podporovať riešenia s pozitívnym vplyvom na globálne environmentálne výzvy, ako je nedostatok pitnej vody a klimatické zmeny.