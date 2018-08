Medzinárodné letecké dni SIAF 2018 už na budúci týždeň

Na snímke letová ukážka akrobatickej skupiny Al Fursan počas Medzinárodných leteckých dní (MLD) SIAF 2017 na Leteckej základni Sliač 26. augusta 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Sliač 21. augusta (OTS) - Budúci víkend sa po roku opäť otvoria brány Medzinárodných leteckých dní SIAF. Prvé dva septembrové dni bude letisko Sliač nielen vojenskou základňou, ale predovšetkým arénou najväčšej leteckej šou v našej krajine. Jeho návštevníkov čakajú vzrušujúce letové predstavenia aj neobyčajné zážitky na zemi. Lietadlá z jedenástich krajín a ich piloti predvedú špičkovú techniku súčasnosti aj legendy slávnej minulosti letectva.Jedným z hlavných ťahákov a zážitkom, ktorý vždy vyvolá pocit úžasu, sú vystúpenia akrobatických skupín. Tých zažijú návštevníci SIAF 2018 hneď niekoľko. Nespochybniteľne najväčšou hviezdou bude francúzska zostava Patrouille de France. Vystúpenie deviatich červeno-bielo-modrých Alphajetov sa nikdy neopozerá, pretože svoje vzdušné divadlo menia každý rok. O získanie diváckej priazne a nadšenia sa so šarmantnými Francúzmi priletia z horúceho Jordánska popasovať kráľovskí sokoli - Royal Jordanian Falcons. V ich prípade doslova platí, že uvidíte, čo ste ešte nevideli, pretože sa na slovenskom nebi ukážu po prvýkrát. Naopak, nestarnúcou a stále dychberúcou klasikou je kvarteto bezmotorových akrobatov zo srdca Slovenska. Očovskí bačovia svojím pilotným umením, sprevádzaným svišťaním štíhlych krídiel vetroňov, už celé desaťročia uchvacujú srdcia nielen na Slovensku.A práve ich Blaníky, na ktorých vyrástli celé generácie slovenských a českých plachtárov, sú dokonalým symbolom mimoriadnosti sliačskych leteckých dní v roku 2018. V roku, keď si obyvatelia krajov od Ašu po Čiernu nad Tisou pripomínajú sté výročie vzniku Československa, je SIAF aj oslavou jedinečnej histórie československého letectva. Na oblohe ju budú reprezentovať napríklad legendy rozmachu prúdovej éry - majstrovské dielo československých konštruktérov L-29 Delfín a v Československu vyrobený MiG-15. Mimo oblohy sa zase spustilo internetové hlasovanie o najväčšiu osobnosť československého letectva v ankete Zlaté krídla - Národná cena letectva. Každý, kto sa na stránke www.zlatekridla.sk do nej zapojí, získa šancu vyhrať vyhliadkový let.Jedna z nepochybne najslávnejších kapitol histórie československého letectva sa napísala počas Druhej svetovej vojny. S medzinárodnými leteckými dňami SIAF je priamo spojená v podobe Otto Smik Trophy – cenu pomenovanú po jednom z najlepších československých pilotov v protifafšistickom odboji. Aj tohto roku ju najlepšej letovej ukážke udelí odborná porota.Lákadiel na podujatí, ktoré v spolupráci so svojím programovým partnerom - ministerstvom obrany SR a s podporou Letky ministerstva vnútra SR - pripravila už tradične Slovenská letecká agentúra, bude viac ako dosť nielen vo vzduchu, ale aj na zemi. Z vystavenej techniky zaujme legendárny vrtuľník UH-60M Black Hawk, ale tiež nový C-27 Spartan slovenských vzdušných síl, ktorý sa verejnosti na leteckých dňoch predstaví po prvý raz. Pre mnohých bude zase špeciálnym zážitkom možnosť zblízka vidieť a vyskúšať si výstroj a výzbroj slovenských vojakov a policajtov, ktorí sa zároveň predvedú v atraktívnych dynamických ukážkach.Aby si návštevníci toto všetko komfortne užili aj v horúcom prázdninovom počasí, výrazne sa posilní zabezpečenie pitného režimu. Osvedčené nápojové zóny budú rozložené rovnomerne po celom areáli letiska, takže v ktoromkoľvek sektore nájdu rýchle občerstvenie. A keďže sa medzinárodné letecké dni SIAF každý rok stávajú atraktívnejšou a navštevovanejšou udalosťou, pripravená bude overené autobusové prepojenie letiska s Banskou Bystricou aj Zvolenom a kyvadlová doprava z veľkokapacitných parkovísk.Všetky potrebné informácie pre domácich i zahraničných návštevníkov sú dostupné na webovej stránke siaf.sk . Okrem podrobností o programe, lietadlách a atrakciách tam záujemcovia nájdu aj odporúčania, čo si vziať so sebou, čo určite nebrať a rady, ako sa bez problémov dostať na letisko.