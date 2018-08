Častým dôvodom neplatenia faktúr je druhotná platobná neschopnosť

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Hlavným dôvodom, prečo firmy meškajú s vyplácaním faktúr alebo ich neuhradia vôbec, je to, že im dlhujú vlastní zákazníci a obchodní partneri. Uviedla to vyše polovica oslovených spoločností, ktoré sa zúčastnili celoeurópskeho prieskumu European Payment Practices 2017. Ten už niekoľko rokov robí spoločnosť EOS KSI, ktorá sa venuje manažmentu pohľadávok.Ďalším dôvodom meškania platieb je to, že sa firmy dostali do insolvencie a svoje záväzky už nedokážu plniť. Tretina oslovených spoločností si však myslí, že za neplatením faktúr je to, že im zákazníci jednoducho zaplatiť nechcú a peniaze zadržiavajú zámerne.Výsledky na Slovensku sú podobné. Zhodne po 57 % spoločností si myslí, že neplatenie faktúr súvisí s chýbajúcimi peniazmi od zákazníkov alebo s tým, že firma dostala službu alebo produkt spolu s faktúrou a neskôr ju neuhradila. Tretina slovenských firiem vidí za zlou finančnou disciplínou zámer nezaplatiť a niečo viac ako pätina chyby pri fakturácii.zdôrazňuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ EOS KSI Slovensko.Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ 2017 sa uskutočnila už desiatykrát. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.TASR informovala spoločnosť EOS KSI Slovensko.