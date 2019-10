Medzinárodný deň archeológie pripomenie Príbeh stĺpa Marca Aurelia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum pozýva na zážitkovo-tvorivý program pre rodiny s deťmi Príbeh stĺpa Marca Aurelia. Podujatie pripravené pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie sa uskutoční v sobotu 19. októbra, priebežne v čase od 10.00 h do 16.00 h v SNM – Archeologickom múzeu na Žižkovej 12 v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová zo SNM.Počas tretej októbrovej soboty sa SNM – Archeologické múzeum zapojí každoročne do celosvetového podujatia – Medzinárodného dňa archeológie, s cieľom popularizácie archeológie i v širšej verejnosti so zameraním najmä na cieľovú skupinu rodičov s deťmi. V tomto roku je pre návštevníkov pripravený zážitkovo-interaktívny program Príbeh stĺpa Marca Aurelia.dodala.Tohtoročné Archeologické objavovanie naPríbeh stĺpa Marca Aurelia oživí stálu expozíciu múzea s názvom Stĺp Marca Aurelia a Slovensko. Expozíciou s interaktívnymi modelmi prevedú návštevníkov archeológovia a prostredníctvom pátracej hry priblížia deťom a ich rodičom Rímsku ríšu, osobu cisára Marca Aurelia, ako aj významný monument – Stĺp Marca Aurelia v Ríme, z ktorého SNM – Archeologické múzeum prezentuje niekoľko scén s najstaršími udalosťami na území dnešného Slovenska.uzavrela Vášáryová.Počas podujatia bude v múzeu poskytovaný lektorský sprievod aj interaktívnou výstavou Ako sa žilo v Bratislave 4000 rokov pred Kristom, ktorá malým aj veľkým návštevníkom priblíži objavy doby medenej v oblasti Bratislavy, spojený s príbehom muža z ľadu – Ötziho. V prípade priaznivého počasia sa deti môžu zahrať v archeologickom pieskovisku na archeológov či rímskych vojakov.