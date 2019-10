M. Havran sa pozrie na nenaplnené požiadavky VPN

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Žijeme v spravodlivejšej spoločnosti? Ako fungujú súdy a polícia? Máme rovnosť šancí pri výbere vzdelania a povolania? Ako sa napĺňa naše právo na kvalitné životné prostredie? Tieto otázky vyvstávajú z požiadaviek Verejnosti proti násiliu (VPN), naformulovaných v novembri 1989. Moderátor Michal Havran sa počas piatich televíznych večerov pozrie na to, ako sa ich podarilo naplniť za 30 rokov od Nežnej revolúcie. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Prvá z piatich diskusií, v ktorých sa moderátor spolu s hosťami pozrie na to, ako sa podarilo či nepodarilo za 30 rokov od Nežnej revolúcie naplniť požiadavky VPN, štartuje v utorok 22. októbra o 22.25 h na Dvojke témou transformácia ekonomického systému. O tom, či ide o úspech, alebo naopak o stagnáciu, budú diskutovať ekonóm Vladimír Vaňo, ekonóm Michal Polák, sociológ Roman Džambazovič a ekonomický analytik Michal Lehuta.vysvetlil Havran s tým, že tvorcovia cyklu sa bližšie pozreli na tie politické a občianske požiadavky, zverejnené VPN v novembri 1989 na Slovensku a Občianskym fórom v Čechách, ktoré sú dodnes problematické v ich realizácii. Tými sú napríklad právo na sociálnu dôstojnosť, právny štát či právo na kvalitné životné prostredie.Za okrúhle stoly sa vždy posadil aktér Nežnej revolúcie, český hosť, predstaviteľ mladšej generácie a odborník na konkrétnu problematiku.prezradil moderátor.Večera s Havranom vysielaná 29. októbra na Dvojke sa bude venovať ochrane prírody, 5. novembra sa zameria na odideologizovanie kultúry, školstva a vedy. Diskusia 12. novembra sa pozrie na požiadavku právneho štátu a posledná časť cyklu 19. novembra zhrnie, kam sa dostalo Slovensko po 30 rokoch a aký by mal byť jeho ďalší vývoj.