Medzinárodný deň kávy s Julius Meinl

30.9.2024 (SITA.sk) -Táto káva pochádza z renomovanej spracovateľskej stanice Gakenke v burundskej provincii Kayanza. Odroda Red Bourbon, spracovaná prírodnou metódou, sa ručne zbiera a triedi pred sušením v celom plode, čím získava krásnu kvetinovú vôňu, bohatú sladkosť a ovocnú dochuť. Stanica Gakenke zastupuje viac ako 1700 malých farmárov a je prevádzkovaná uznávanou burundskou spoločnosťou Greenco. Greenco poskytuje agrotechnickú podporu a programy zamerané na zlepšenie socio-ekonomických a environmentálnych podmienok v komunite.Limitovaná edícia Julius Meinl The Originals BURUNDI GAKENKE predstavuje vrchol kávového remesla a záväzok k udržateľným praktikám, ktoré zlepšujú životné podmienky kávových komunít pre budúce generácie.Línia The Originals Limited Edition od Julius Meinl predstavuje výberové kávy z najčerstvejších mikrolotov, ktoré spĺňajú normy Specialty Coffee Association (SCA) a sú pražené v malých dávkach v sídle Julius Meinl vo Viedni.Káva Burundi Gakenke získala celkové skóre 86 na SCA stupnici. "Každý rok, 1. októbra, milovníci kávy na celom svete oslavujú tento nápoj, ktorý sa stal základom našich každodenných rituálov. Či už ide o chvíľku zamyslenia, spojenie s ostatnými alebo iskru kreativity, šálka kávy má v každom okamihu svoj význam. Tento Medzinárodný deň kávy oslavujeme novou limitovanou edíciou špeciálnej burundskej kávy, ktorá ponúka naozaj výnimočný zážitok." opisuje Christina Meinl, členka piatej generácie rodiny.S rastúcim dopytom po káve narastá aj záujem o inovatívne kávové nápoje. Pre HoReCa partnerov, ktorí chcú svojim hosťom ponúknuť udržateľný kávový zážitok Julius Meinl ponúka dva organické cascara čaje: Activitea Cascara Organic Herbal Loose Tea a nový Intensive Cascara Lemon Lime Oolong/Zelený čaj v čajových vrecúškach, ktoré budú uvedené na trh pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy.Názov pochádza zo španielskeho slova "cáscara", čo znamená "šupka", a označuje vysušenú vonkajšiu vrstvu kávovej čerešne. Cascara sa zvyčajne vyhadzuje ako odpad alebo kompostuje, no jej nedávny vzostup popularity poskytuje kávovým farmárom dodatočný zdroj príjmu. Pri lúhovaní produkuje cascara sladký, ovocný výluh s obsahom kofeínu vyšším ako čierny čaj, no menším ako káva. Je známa svojimi antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami a predstavuje zdravý a moderný životný štýl. Prémiové cascara produkty od Julius Meinl sú certifikované ako organické, pričom cascara pochádza z Peru a môžu sa vychutnávať ako klasický čaj alebo ako TEA COLD BREW.Zistite viac o produktoch a celkovej ponuke Julius Meinl na www.juliusmeinl.com/sk Spoločnosť Julius Meinl, založená v roku 1862, je jedným z najstarších pražiarov kávy na svete a ikonickou značkou viedenských kaviarní. Oddanosť kvalite je už päť generácií rodinným znakom. S viac ako 160-ročnými skúsenosťami v oblasti získavania, miešania a praženia je Meinl preferovaným dodávateľom kávy pre popredné kaviarne nielen v Európe. Dnes kávy a čaje Julius Meinl pomáhajú vytvárať zmysluplné chvíle pre zákazníkov po celom svete a predávajú sa vo viac ako 50 000 hoteloch, kaviarňach a reštauráciách v 70 krajinách.Informačný servis