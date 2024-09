Voľby v Rakúsku vyhrala krajne pravicová strana, Kickl však potrebuje na vládnutie koaličného partnera

aktualizované 30. septembra 9:06



Novým kancelárom chce byť Kickl

FPÖ je kľúčová na zostavenie vlády

30.9.2024 (SITA.sk) -Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) v nedeľu zvíťazila v parlamentných voľbách . Podľa predbežných oficiálnych výsledkov získala 29,2 percenta hlasov. Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Karla Nehammera je na druhom mieste s 26,5-percentnou podporou. Tretia skončila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s podporou 21 percentami hlasov. Terajšia vláda ÖVP a Zelených stratila v dolnej komore parlamentu väčšinu.Bývalý minister vnútra a šéf FPÖ Herbert Kickl , ktorý stranu vedie od roku 2021, sa chce stať novým rakúskym kancelárom. Na to, aby zostavil vládu, však potrebuje koaličného partnera, ale ľudovci a sociálni demokrati vyhlásili, že s Kicklom do vlády nepôjdu.Jedinou cestou ku vláde je pre FPÖ ľudová strana, ktorá je kľúčová pre zostavenie akéhokoľvek kabinetu. Nehammer však opakovane vylúčil členstvo vo vláde, ktorú by viedol Kickl, nevylúčil však koalíciu s FPÖ. To naznačuje, že by s Kickl musel vzdať postu vo vláde, čo je vzhľadom na víťastvo jeho strany nepravdepodobné.Alternatívnu alianciu by mohli vytvoriť ľudovci a sociálni demokrati, a to s podporou liberálnej strany NEOS, ktorá vo voľbách získala 9% hlasov, alebo bez nej.Konečný oficiálny výsledok bude zverejnený neskôr v priebehu týždňa po spočítaní malého počtu zvyšných poštových hlasovacích lístkov, ktoré však výsledok volieb podstatne nezmenia.