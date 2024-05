Medzinárodný deň nezvestných detí si pripomína celý svet, v Európe ich každý rok nahlásia štvrť milióna

Bezplatné a anonymné linky

24.5.2024 (SITA.sk) - V Európe je každoročne nahlásených 250-tisíc nezvestných detí. Informovala o tom Linka detskej istoty (LDI) , ktorá si 25. mája pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí.Ako priblížila, v roku 2023 prijali európske linky na čísle 116000 viac ako 67-tisíc hovorov týkajúcich sa 7 274 prípadov nezvestných detí, z čoho 66 percent boli deti, ktoré buď utiekli, alebo ich vyhodili zo svojich domovov.Medzinárodný deň nezvestných detí si pripomína celý svet s cieľom zvýšiť informovanosť o probléme nezvestných detí a podeliť sa o posolstvo nádeje s ich rodinami.Linka detskej istoty pripomenula, že 25. máj je súčasne deň, kedy si pripomína svoj vznik Európska federácia pre nezvestné a sexuálne vykorisťované deti (Missing Children Europe), ktorá spája organizácie v 32 európskych krajinách s cieľom zabraňovať strateniu detí a chrániť deti pred násilím, zneužívaním alebo vykorisťovaním.Linka detskej istoty je jej členom už od roku 2007 a prevádzkuje krízové linky na číslach 116000 a 116111, a to nonstop, bezplatne a anonymne. 116000 je medzinárodne zjednotené číslo a ide o Krízovú linku pre nezvestné deti, ktorá funguje od roku 2009.Linka je určená rodičom, príbuzným a všetkým tým, ktorí potrebujú informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa, a tiež deťom a mladým ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli mimo domova, či každému, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom alebo nezvestnom dieťati.Prostredníctvom tohto čísla majú deti či rodičia nezvestného prístup k emočnej a psychosociálnej podpore.Služby v rámci linky sú poskytované v piatich kategóriách nezvestnosti, a to deti na úteku, kriminálne únosy, rodičovské únosy, maloletí bez sprievodu a náhodne stratené deti.„Prvé hodiny po stratení dieťaťa bývajú väčšinou rozhodujúce, preto chceme pri tejto príležitosti všetkým pripomenúť podstatnú skutočnosť, že na Slovensku neexistuje 24-hodinová lehota hlásenia nezvestnosti od doby zmiznutia dieťaťa,“ informovala LDI s tým, že hneď po zistení základných informácií o stratenom dieťati je potrebné nezvestnosť oznámiť na čísle 158 a následne na útvare Policajného zboru, ktorý je povinný po dieťati začať okamžite pátrať.Linka detskej istoty súčasne pripomenula, že v roku 2014 začala v spolupráci s políciou s projektom AMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života.Spustili tak pohotovostný systém na záchranu detí v bezprostrednom ohrození života a zdraví, ktorý funguje ako nástroj pátrania po nezvestných deťoch.„Používa sa v prípadoch, keď má polícia informácie o únose dieťaťa alebo ak sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne ohrozené na živote alebo zdraví,“ priblížila LDI a pokračovala, že v prípade vyhlásenia AMBER Alertu sa do pomoci pri hľadaní dieťaťa môže zapojiť každý, pričom stačí zaregistrovať e-mailovú adresu na stránke www.amberalert.sk.Ak polícia vyhlási pátranie po dieťati, zaregistrovaní o tom dostanú správu.LDI súčasne prináša niekoľko tipov, ako by mohli rodičia chrániť svoje deti. V prvom rade je potrebné sa uistiť, či dieťa pozná svoje meno, adresu bydliska a telefónne číslo.Je dobré, aby rodičia dali svojim deťom do školských tašiek lístok s dôležitými kontaktnými informáciami, ako napríklad číslo na rodičov, tiesňové linky 112 a 158, prípadne aj čísla Linky detskej istoty. Potrebné je mať vždy aj aktuálnu a kvalitnú fotku dieťaťa. Zdieľať by ich rodičia mali len so svojimi najbližšími, ktorým dôverujú.„Na verejných miestach si s dieťaťom vopred dohodnite ľahko dohľadateľné miesto stretnutia v prípade, že sa zatúla. Pri hromadných spoločenských udalostiach môžete dieťa obliecť do výrazných farieb, ľahšie ho tak rozpoznáte v dave,“ odporúča LDI s tým, že je vhodné dieťaťu vysvetliť aj to, že je v poriadku odmietnuť rozhovor s neznámymi ľuďmi, a že nikdy nie je v poriadku odísť s cudzím človekom alebo mu nastúpiť do auta.Ako ďalej LDI odporučila, rodičia by sa mali s deťmi rozprávať o nástrahách internetu, a to najmä sociálnych sietí a princípoch ich bezpečného používania.„Dohodnite sa s dieťaťom napríklad na špeciálnom hesle v prípade, že by dieťa mal zo školy či krúžku vyzdvihnúť niekto iný. Toto heslo je dôkazom, že dieťa môže danej osobe veriť,“ uviedla LDI, podľa ktorej je tiež vhodné zisťovať si využitie fotografií školou či akoukoľvek organizáciou, ktorá chce fotiť dieťa.