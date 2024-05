Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora na postupe Izraela v Rafahu nič nezmení, naznačil minister Gantz

Posledná bašta Hamasu

Mali by otvoriť aj hraničný priechod

24.5.2024 (SITA.sk) - Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Gantz naznačil, že izraelská armáda napriek rozhodnutiu Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) nezmení svoju kampaň v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.Súdny dvor v piatok nariadil Izraelu, aby prestal s ofenzívou v meste, a Gantz je zatiaľ najvyššie postavený predstaviteľ krajiny, ktorý na nariadenie reagoval.Izrael sa podľa Ganca vydal na „spravodlivú a nevyhnutnú kampaň po brutálnej masakre jeho občanov“, a to zahŕňa aj vyslanie vojakov do Rafahu. Mesto na hranici Pásma Gazy a Egypta je podľa Izraela posledná bašta militantného hnutia Hamas, proti ktorému vedie Izrael vojnu.„Budeme pokračovať v operáciách v súlade s medzinárodným právom, kdekoľvek budeme pôsobiť, pričom budeme v najlepšom možnom rozsahu chrániť civilné obyvateľstvo. Nie pre ICJ, ale pre to, kto sme a hodnoty, ktoré zastávame,“ vyjadril sa Gantz.Medzinárodný súdny dvor nemá políciu, ktorá by vymáhala jeho nariadenia, a tak je veľmi pravdepodobné, že Izrael sa ním riadiť nebude.Izrael by mal podľa ICJ tiež otvoriť hraničný priechod v Rafahu. Súdny dvor však nevyzval na prímerie v celom Pásme Gazy, ako ho o to žiadala Juhoafrická republika.