Medzinárodný deň Rómov oslavuje rómsku kultúru a tradície. Napriek dlhej histórii, sa stále nedarí dosiahnuť ich rovnosť a rešpekt v spoločnosti

Diskusia s cieľom priniesť riešenia

Rómska vlajka či hymna

Ubehlo 51 rokov od prvého kongresu

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - V Medzinárodný deň Rómov , 8. apríla, si spoločnosť pripomína najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Tiež je v tento deň na mnohých miestach na Slovensku aj v Európe oslavovaná rómska kultúra, história a tradície. Michal Šľachta z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity doplnil, že úrad pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov organizuje tento rok, v spolupráci s Platformou mladých Rómov a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Kongres mladých Rómov a Rómok 2022.Ich cieľom je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť k nim vlastné riešenia.Kongres sa bude konať od 8. do 10. apríla v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave . Úrad tiež finančne podporil tvorbu dokumentárneho filmu Nájsť si svoje miesto o mladých Rómoch, ktorí nepopierajú svoju príslušnosť k rómskej komunite a sú plnohodnotne integrovaní do majoritnej spoločnosti.Medzinárodný deň Rómov bol vyhlásený v roku 1990 na 8. apríla na pamiatku stretnutia v Orpingtone, kde sa v daný deň v roku 1971 uskutočnil dlho plánovaný Medzinárodný kongres Rómov.Delegáti sa spoločne dohodli na rómskej vlajke ako symbole Rómov a prijali aj rómsku hymnu, ktorej text „Gelem, gelem“ napísal Zarko Jovanovič na melódiu ľudovej piesne.Prítomní sa tiež dohodli na spoločnom označení Rómovia a odmietli pomenovania s negatívnou konotáciou „Cigáni, Zigeuner, Gipsy“. Ako vysvetlil Šlachta, tieto výrazy po stáročia znamenali očierňovanie, marginalizáciu a vylúčenie.Československo na stretnutí zastupovali Tomáš Holomek, Miroslav Holomek, Anton Daniel a Eva Davidova a prítomný bol aj Ján Cibuľa, neskorší prvý prezident Medzinárodnej rómskej únie (IRU – International Romani Union), ktorá sa stala pozorovateľskou organizáciou OSN.„Už je to 51 rokov od prvého medzinárodného kongresu Rómov, ale naša spoločnosť má pred sebou ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov, rešpektovania rozmanitosti a vzájomného porozumenia. Spoluprácou môžeme zmeniť a uvoľniť obrovský potenciál Rómov v prospech Rómov samotných, ale aj v prospech celej našej krajiny,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero Šľachta podotkol, že Rómovia žijú v Európe takmer tisíc rokov a sú najväčšou európskou etnickou menšinou. „Z odhadovaného počtu desať až 12 miliónov Rómov žijúcich na našom kontinente je približne šesť miliónov občanmi alebo obyvateľmi Európskej únie. Na Slovensku máme podľa odhadov viac ako 450-tisíc Rómov,“ priblížil.