Peskov uznal značné straty ruských síl na Ukrajine, označil to za obrovskú tragédiu

Situácia v Mariupole a v meste Buča

Podmienky pre pokračovanie rokovaní

8.4.2022 - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uznal značné straty ruských síl na Ukrajine. Pre Sky News, v prvom vysielanom rozhovore pre západné médiá, to nazval „obrovskou tragédiou".Ruské sily podľa neho robia všetko, čo môžu, aby ukončili „špeciálnu vojenskú operáciu", ako Kremeľ nazýva inváziu na Ukrajinu. Moskva dúfa, že v blízkej budúcnosti „operácia dosiahne svoje ciele alebo ju ukončia rokovania medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou", vyjadril sa Peskov.Bombardovanie nemocnice v Mariupole či overené fotografie a satelitné snímky pozabíjaných civilistov v uliciach ukrajinských miest Peskov označil za falošné a poprel, že by s nimi ruská armáda mala niečo dočinenia. Situácia v meste Buča , kde po odchode ruských síl zostalo mnoho mŕtvych, je podľa neho „dobre zinscenovaná narážka, nič iné".Odchod ruských vojakov z oblastí Kyjeva Černihiva je „akt dobrej vôle", povedal tiež Peskov. Jeho cieľom bolo podľa jeho slov znížiť napätie v regiónoch a ukázať, že je Rusko pripravené vytvoriť pohodlné podmienky pre pokračovanie rokovaní.Kremeľský hovorca tiež hovoril o Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorej cieľom je podľa neho konfrontovať Rusko. Aliancia sa podľa neho posilnila a Rusko musí vybalansovať situáciu a prijať dodatočné opatrenia, ktoré by zaistili jeho bezpečnosť. Ďalšie opatrenia by muselo Rusko prijať aj ak by sa k NATO pridali Švédsko a Fínsko, dodal.