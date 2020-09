Medzinárodný filmový festival v Toronte pozná víťaza, hlavnú cenu si odniesla dráma Krajina nomádov

Najlepším dokumentom bol Inconvenient Indian

Koronavírus ovplyvnil celý festival

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (TIFF) v nedeľu získal filmSnímka režisérky Chloé Zhao v hlavnej úlohe s oscarovou herečkou Frances McDormand zabodovala u divákov, ktorí za ňu a ostatné filmy hlasovali online, a odniesla si hlavné ocenenie People's Choice Award. Pred pár dňami pritom získala aj Zlatého leva na filmovom festivale v Benátkach. Americká dráma rozpráva príbeh 60-ročnej ženy, ktorá po hospodárskom kolapse v Nevade príde o svoj domov a ako moderná nomádka sa vydáva na cesty po USA, pričom objavuje svet mimo konvenčnej spoločnosti.Na druhom mieste skončil filmod Reginy King a na treťomrežisérky Tracey Deer.V kategórii dokumentov si hlavnú cenu divákov odniesla snímkarežisérky Michelle Latimer.Cenu People’s Choice Midnight Madness získalod Roseanne Liang a Changemaker Award 2020 krátky film od Kelly Fyffe-Marshall"Na tohtoročný festival len tak skoro nezabudneme. Za posledných 10 dní sme pocítili, čo znamená sila komunity v tom pravom slova zmysle. Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj festival, na čo sme reagovali návratom k pôvodnej myšlienke a inšpirácii - priniesť to najlepšie zo sveta filmu k čo najpočetnejšiemu obecenstvu. Pozmenili sme tak to, ako ľudia vnímajú svet prostredníctvom filmu," uviedol umelecký riaditeľ TIFF Cameron Bailey.Na prestížnom filmovom festivale, ktorý sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu a prísnymi bezpečnostnými opatreniami z veľkej časti presunul z uzavretých kinosál do vonkajších priestorov a na digitálnu platformu, sa okrem divákov zúčastnilo aj 3 926 profesionálov a novinárov z celého sveta pracujúcich v oblasti filmu a kinematografie.Organizátori sa rozhodli tiež oceniť a poďakovať tým, ktorí pracujú v prvých líniách v boji proti ochoreniu COVID-19. Prostredníctvom Bell Digital Cinema TIFF umožnili 500 z nich, aby si mohli pozrieť snímku