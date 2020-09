Užívatelia WeChatu sa obrátili na súd, podarilo sa im tak odložiť platnosť vládnych reštrikcií

Užívatelia WeChatu sa obrátili na súd

Trump sa obáva o národnú bezpečnosť

20.9.2020 - Súd v USA súhlasil so žiadosťou skupiny amerických užívateľov komunikačnej aplikácie WeChat o odloženie reštrikcií uvalených federálnou vládou, ktoré by mohli spôsobiť, že populárnu aplikáciu bude takmer nemožné používať.Sudkyňa Laurel Beelerová v Kalifornii vo svojom rozhodnutí uviedla, že vládne kroky by poškodili práva užívateľov vyplývajúce z prvého dodatku americkej ústavy, keďže fakticky zákaz aplikácie ruší ich platformu pre komunikáciu.WeChat je aplikáciou populárnou medzi Američanmi hovoriacimi po čínsky, ktorá slúži ako ich spojenie s priateľmi, príbuznými, zákazníkmi a obchodnými partnermi v Číne. Jej majiteľom je čínsky technologický gigant Tencent.Skupina užívateľov aplikácie WeChat požiadala o rozhodnutie súdu po tom, ako americké ministerstvo obchodu v piatok uviedlo, že zakáže WeChat v amerických obchodoch aplikácií a neumožní jej prístup k nevyhnutným internetovým službám v krajine od nedele od 23:59.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa zamerala proti čínskym aplikáciám WeChat a TikTok pre obavy o národnú bezpečnosť.Vláda USA tvrdí, že údaje o amerických užívateľoch, ktoré zhromažďujú obe aplikácie, by sa mohli odovzdávať čínskej vláde.