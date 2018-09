Na snímke amfiteáter Trnovce počas záverečného ceremoniálu 59. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. 17. júna 2018 Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Myjava 25. septembra (TASR) – V uplynulých dňoch sa konal 48. svetový kongres Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia (CIOFF) v ruskej Ufe, na ktorej sa do jej štruktúr vrátila aj slovenská národná sekcia. TASR informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.V rámci kongresu delegáti odhlasovali, že Medzinárodný folklórny festival Myjava získal status CIOFF International Festival. Okrem folklórnych slávností na Myjave status CIOFF získali ďalšie dva slovenské festivaly - medzinárodný folklórny festival "Takí sme!" v Leviciach a celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach.uviedol hovorca mesta.Ustanovujúca schôdza Slovenskej národnej sekcie CIOFF sa uskutočnila v júni v Myjave a na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia folklórnych festivalov, inštitúcií a občianskych združení zaoberajúcich sa tradičnou ľudovou kultúrou i neprofesionálnych folklórnych kolektívov zo Slovenska. Na zasadnutí predložili a schválili ustanovujúce materiály, zvolili členov výkonného výboru a predložili návrhy prijatia ďalších členov.CIOFF - International Council of Organizations of Folklore Festivals (Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia) bola založená 8. augusta 1970 vo francúzskom Confolens ako neprofesionálna medzinárodná mimovládna kultúrna organizácia v pôsobnosti UNESCO, v rámci ktorého má postavenie konzultanta. Po prijatí Slovenska má v súčasnosti 63 národných sekcií po celom svete.