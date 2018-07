Medzinárodný gitarový festival privíta profesionálov aj mladé talenty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. júla (TASR) – Mesto Modra bude počas víkendu od 13. do 15. júla hostiť desiaty ročník Medzinárodného gitarového festivalu, ktorý je zameraný na špecifický druh umenia vážnej hudby – hru na klasickej gitare. Predstavia sa na ňom profesionálni hudobníci sólovej hry aj komorné telesá.Do Modry každoročne prichádzajú profesionálni hudobníci, komorné telesá, ale aj noví mladí umelci a laureáti gitarových súťaží v strednej Európe. Cieľom festivalu je podporiť interpretáciu gitarového hudobného umenia, priniesť kvalitný program a zaujímavých domácich i zahraničných hostí. Medzinárodný gitarový festival ponúkne tri večerné koncerty sústredené do priestorov Nemeckého evanjelického kostola v Modre.povedala Marcela Kvetková, riaditeľka Kultúrneho centra v Modre. Piatkový večer vyvrcholí koncertom poľského komorného telesa Wieczorek Guitar Trio, v ktorom hrá Katarína Wieczorek, dramaturgička festivalu a rodáčka z Modry.V sobotu prijali pozvanie do Modry mladý rakúsky hudobník Florian Palier a české Viento Marero Duo, ktoré študuje skladby českých i zahraničných autorov z oblasti klasickej i súčasnej hudby vrátane džezu.povedala Kvetková. Festival uzavrie spoločný program sopranistky Rey Slawiski, ktorá má bohaté skúsenosti z domácich aj zahraničných pódií, a harfistky Márie Kmeťkovej, ktorá odkrýva zvukové možnosti harfy.