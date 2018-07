Prehľad o novinkách na slovenskom knižnom trhu

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 9. júla (TASR) – Nové tituly žánrov spoločenského románu, detektívneho a psychologického trileru či knižky pre mladých čitateľov pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.K novinkám patria dve knižky, ktoré približujú detskému čitateľovi dejiny našej krajiny. Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov napísala učiteľka dejepisu na bratislavskom gymnáziu Denisa Gaálová. Kniha prevedie mladých čitateľov históriou od praveku až po vznik samostatného Slovenska. Významné udalosti slovenských dejín sú podané tak prehľadne a jasne, že si ich zapamätajú všetky deti.Stredoškolský učiteľ Róbert Beutelhauser je autorom knižky Za všetko (ne)môže Štúr. Tá zavedie čitateľa do 18. storočia, do obdobia osvietenstva, keď sa z feudálneho spoločenstva začínajú vyčleňovať moderné národy. Mladých čitateľov čaká listovanie v cholerovom denníku či rátanie škôd, ktoré za sebou nechali Napoleonovi vojaci. Dozvedia sa, aj čo sa udialo 22. augusta 1830 v liptovskomikulášskom hostinci Čierny orol, aj prečo vlastne zomrel Štúr.S psychologickým trilerom Hlboko v lese prichádza britská autorka Cass Greenová. Mladá žena Neve neprežíva najlepšie obdobie. Rozišla sa s priateľom, trochu vystrája, práca ju ubíja a nemá vlastné bývanie. Keď za záhadných okolností zdedí zanedbanú malú chatu v lese v malebnom Cornwalle, neváha a rozhodne sa, že hektický Londýn dočasne vymení za vidiek. Chata však ukrýva tajomstvá, ktoré môžu prevrátiť jej život naruby.Švédsky spisovateľ a bloger Fredrik Backman je autorom spoločenského románu Medveďovce. Štyridsiatnik Peter Andersson sa po skončení profesionálnej hokejovej kariéry v Kanade vracia do rodných Medveďoviec, malého mesta s veľkými snami, kde je len zima, tma a nezamestnanosť. Má v úmysle postaviť na nohy svoj materský klub, zložený z miestnych juniorov. Mestečko bojuje o prežitie a budúce úspechy hokejového tímu mu majú prinavrátiť hrdosť a zašlú slávu. Na HC Medveďovce tak padá obrovské bremeno zodpovednosti.Robin Cook je americký chirurg, oftalmológ, no predovšetkým známy spisovateľ trilerov väčšinou z lekárskeho prostredia. Nový detektívny triler z jeho pera má názov Šarlatáni. Fakultná nemocnica, ktorá sa preslávila medicínskym pokrokom, z niekoľkých miestností urobila hybridne operačné sály budúcnosti. Tento progres sa zdá pozitívny až dovtedy, kým počas bežnej operácie nepríde o život inak zdravý muž. Onedlho pribúdajú ďalšie mŕtve telá a podozrenie padá na anestéziologičku Avy.